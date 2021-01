Her kan der falde snebyger mandag

Kold og rolig mandag med stedvise snebyger

Luften over Danmark er lidt køligere end i weekenden, og mandag morgen og formiddag vil termometrene mange steder holde sig under frysepunktet. Som det fremgår af nedenstående grafik, kan man især i Nordjylland få snebyger. I området, hvor der på grafikken er sol, er der først på formiddagen stor risiko for rimtåge.