Her kan der blive op til 20 grader onsdag

Også i Jylland har har man rundet de 17 grader. Ved Aarhus Lufthavn på Djursland, er der blevet målt 17,8 grader her til eftermiddag.



Varmest mod øst

Det er dog ikke alle steder, det er blevet til varmt forårsvejr. Langs den jyske vestkyst, øerne i Kattegat og på Bornholm har termometret mange steder ikke kunnet kravle over ni graders varme.

På denne årstid opnås de høje varmegrader ved, at vinden kommer fra sydvestlige og sydlige egne. Her kan vinden bringe varm luft op til Danmark.

Derudover spiller solen en vigtig rolle. Langs kysterne kommer vinden fra det kolde havvand, der sørger for at holde temperaturen nede. Derfor kræver det, at vinden bevæger sig ind over det solopvarmede land. Her bliver luften nemlig varmet op og kan dermed få temperaturen til at stige.



Typisk er det de østlige dele af Jylland og Sjælland, der bliver varmest, hvor vinden har haft den længste rejse over den varme jordoverflade.

Varmen fortsætter onsdag

Termometret kan få endnu et nøk opad allerede onsdag, hvor det varme og solrige vejr fortsætter. Vinden vil være aftagende og vil få det til at føles endnu varmere end i dag. 17 til 19 graders varme, der hvor det bliver varmest.

I den nordvestlige del af Jylland og på Bornholm vil det blive betragtelig køligere, da havgus og det kolde havvand vil generer temperaturen.