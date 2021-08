Her får vi over 20 grader i dag

Jo længere mod nord man befinder sig, jo pænere vil vejret blive. Efter endnu en relativt kølig morgen, er temperaturerne ved at stige og når i eftermiddag op på lidt over 20 grader, hvor det bliver varmest.

De højeste temperaturer vil være at finde de steder, hvor solen får lov til at skinne i længst tid. Det vil især gøre sig gældende over Nordsjælland, Nordøstjylland og måske det centrale Jylland, hvor det ikke er umuligt, at termometrene kan vise 22 grader, når det er varmest.