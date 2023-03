Her er der størst chance for at se "Bydræberen"

- Først på aftenen omkring klokken 21 er der ringe muligheder for at se asteroiden, men ud på natten bliver vilkårene bedre – især i den vestlige del af Jylland samt Sønderjylland, forklarer meteorolog Jens Ringgård fra TV 2 Vejr.

Klokken 20.49 passerer asteroiden med en afstand på blot 175.000 kilometer til Jorden, og det giver gode forudsætninger for at se den, hvis det vel at mærke er skyfrit.

Lørdag aften og natten til søndag vil visse af landets amatør-astronomer have gode chancer for at se et usædvanligt syn på himlen.

Når vi går over til sommertid i Danmark, og klokken bliver 03, vil der dog være gode vejrmæssige muligheder for at se asteroiden, da skydækket vil være fosvundet over Vest- og Midtjylland samt dele af Sønderjylland.

Kun i dele af Vestjylland, den nordlige del af Fyn samt visse dele af Vestsjælland vil der tidligt på aftenen være enkelte mulighed for, at der går huller i skyerne.

Sent på natten vil det på grund af ændringer i skydækket også være muligt for østjyderne, fynboerne, sjællænderne og for folk på Lolland-Falster at se asteroiden, lyder forudsigelsen fra meteorologen.

- Men cirka en time før solopgang – omkring klokken 06 – bliver den såkaldte lysforurening så stor, at det forringer mulighederne for at se asteroiden på nattehimlen, forklarer Jens Ringgård.

Har brug for en natkikkert

Henning Haack er PhD i geofysik og ekspert i meteoritter og asteroider.

Han forklarer, at asteroiden vil glide langsomt forbi på himlen, og at danskerne derfor skal belave sig på at kigge op på himlen i "et godt stykke tid" for at se asteroiden bevæge sig.

- Det er ikke som et stjerneskud. Man kommer ikke til at dreje nakken af led for at se asteroiden, siger Henning Haack.

2023 DZ2 har faktisk været mulig at se i et stykke tid, men netop natten mellem lørdag og søndag vil den være så lyststærk som overhovedet mulig.

En asteroide på størrelse med 2023 DZ2 passerer normalt kun Jorden én gang hvert tiende år, så det er et sjældent syn på nattehimlen, der venter, lyder det fra astronomen.

- Man kan ikke se den med det blotte øje, så man har brug for en natkikkert for at have en chance for at se asteroiden, siger Henning Haack og uddyber, hvad landets amatør-astronomer har i vente:

- Det vil ligne en lille lys plet, som bevæger sig, og man vil ikke kunne se en roterende asteroide fyldt med kratere.