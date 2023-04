Her er der bedst chance for sol påskedag

Påskelørdag blev med 16,1 graders varme i København årets første officielle forårsdag.

Helt så varmt bliver det formentlig ikke påskedag, men lokalt kan vi stadig ramme 15 grader på termometret.

Inden da, skal vi igennem en kølig morgenstund, hvor der stedvis er blevet registreret let frost. Koldest har det været ved Horsens med ned til 2 frostgrader.

De laveste temperaturer måles generelt i de sydlige og østlige dele af Danmark, mens det er en smule lunere mod nord.

Det skyldes, at der over den nordlige del af landet hænger en del skyer, der er med til at holde på varmen.

Nogle får det sol – andre bliver snydt

I det hele taget er det en ulige fordeling af sol og skyer påskedag.

Mens den nordlige del af landet har udsigt til en noget overskyet dag, bliver der anderledes god plads til solen over de sydlige dele af landet.

Særligt i Sønderjylland, det Sydfynske Øhav, Sydhavsøerne, Sydsjælland og på Bornholm er der udsigt til decideret solrigt vejr.