Her er den nye liste over parallelsamfund

Men i marts meddelte regeringen, at man går væk fra ordet "ghetto" i lovgivningen om de områder, der er under omdannelse.

- Ghettobetegnelsen er misvisende. Jeg bruger den ikke selv, og jeg mener, den er med til at skygge for det vigtige arbejde, der skal gøres i boligområderne. Hele denne indsats handler jo om at bekæmpe parallelsamfund og skabe en positiv udvikling i boligområderne, så man gør dem attraktive for et bredt udsnit af befolkningen, sagde Kaare Dybvad Bek i foråret.

Færre udsatte områder

Indenrigs- og Boligministeriet offentliggør også lister over omdannelsesområder, udsatte boligområder og en ny liste med forebyggelsesområder.

Igen i år falder antallet af udsatte områder, nemlig fra 25 til 20. Tallene dækker over, at syv områder udgår af listen, mens to nye områder kommer ind.