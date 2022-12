Her er chancen for hvid jul størst

Det har været lidt frem og tilbage i forhold til prognoserne om hvid jul dette år. Nu skriver vi den 18. december - der er under en uge til juleaften, og prognoserne bliver formentligt bedre og bedre.

Det kan man håbe, hvis man er glad for hvid jul og bor i det østjyske. I hvert fald melder TV 2 Vejret om, at der kan være gode chancer for en hvid jul i Østjylland.

På TV 2 Vejret har et hvidjulsbarometer, og selvom chancen for hvid jul over hele landet er forduftet, så lyder meldingen søndag, at der er "gode chancer for lokal hvid jul".

Så er det jo bare med at være det rigtige lokale sted. Og det viser sig altså godt at kunne være i Østjylland.

Nedenstående grafik viser den amerikanske regnemodel GFS bud på julevejret. Beregning fra søndag morgen 18. december.