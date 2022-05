Her bliver fartgrænserne sænket

10 strækninger i Aarhus

I Aarhus Kommune har man fået tilladelse til ti hastighedsstrækninger, men det er endnu uvist, hvornår den ændrede fartgrænse kommer til at træde i kraft.

Det oplyser Anders Lai, der er pressekonsulent i kommunens Teknik- og Miljøafdeling.

I øjeblikket er kommunen ved at klargøre økonomien til forsøget, hvor der blandt andet skal sættes ny skiltning op, og vejene skal tilpasses til den lavere fart.

Fartgrænser i udvalgte byzoner

I København lyder en af grundende til den sænkede fart, at det skal sænke udledningen af CO₂ – noget en trafikforsker fra Klimarådet har sået tvivl om over for TV 2.

I Allerød er det dog også af helt andre årsager, at man vil have langsommere biler på vejene.

Her gælder det om at gøre det mere attraktivt og trygt at begive sig ud på cykel på kommunens veje. Det forklarer Miki Dam Larsen (S), der er formand for Miljø-, Erhvervs- og Byudvalget.

- Utryghed holder folk tilbage fra at cykle ud på vejene, og der gør det en stor forskel at sænke hastigheden, siger han til TV 2.