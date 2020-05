Solrig lørdag - her bliver det varmest

Pinseferien lægger ud med smukt solskinsvejr, og selvom der kan komme flere skyer i løbet af lørdagen, så vil langt de fleste opleve en særdeles pæn dag.

Efter endnu en relativt kold morgen, hvor temperaturen faldt til 1,2 graders varme i Horsens, så er temperaturen lørdag morgen hastigt stigende.

Allerede før middag kan temperaturen være steget til 20 grader, og først ud på eftermiddagen vil den nå sit højeste niveau.

Her kan termometrene i det centrale og sydlige Jylland samt på dele af Sjælland måske vise 22 grader. Der er også en mulighed for, at vi når over 22,6 grader - og hvis det sker, så vil det gøre lørdag til årets hidtil varmeste dag.

Vejrsituationen lørdag eftermiddag. Over den østlige del af landet kan der dannes flere skyer og måske en lokal byge. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Flere skyer og måske en lokal byge

Selvom et stort højtryksområde generelt sikrer os pænt vejr, så kan den varme luft i dagens løb stige til vejrs over især den østlige del af landet, hvor luften er mest ustabil, og danne cumulusskyer.

Formentlig vil de fleste af dem være harmløse, men nogle enkelte kan udvikle sig til byger. Det vil dog kun være lokalt, og formentlig vil de byger, der dannes, ikke blive særligt kraftige.

Langt de fleste steder i landet vil man dog opleve en smuk lørdag, hvor solen vil skinne en stor del af dagen. Men solen står højt på himlen, og ozonlaget er en smule tyndere end normalt i disse dage, hvilket tilsammen øger mængden af ultraviolette stråler fra solen, som når ned til overfladen.

Derfor skal man være opmærksom på det høje UV-indeks, som lørdag kan nå en værdi på 5,6.