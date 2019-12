Hendes utroskab blev afsløret - i dag er hun glad for, at det skete

Flora Goupil fra Horsens troede, at det ville være bedst for hendes forhold, hvis hun holdt sit sidespring for sig selv.

Både da hun to år inde i forholdet havde sex med en guide på en ferie, og da hun et par år senere i nogle år havde en affære med en engelsk mand fra det sprogkursus, den franske kvinde tog i Danmark.

Læs også Signe blev reddet op fra havn: Faldt i da gangbro forsvandt under hende

Hun var bange for, at affærerne ville koste forholdet til den danske mand, hun mødte, da hun i 1993 blev ung pige på en gård, hvor han havde lejet et værelse. Hun blev tiltrukket af hans nordiske udseende og hans interesse for bjergbestigning, han var ligetil at snakke med, afslappet og sjov.

- Det værste, der kunne ske, var jo, at han ikke ville være kærester med mig mere, siger Flora Goupil, der i dag er 47 år og arbejder som alternativ behandler.

Det var ikke, fordi hun ikke elskede sin kæreste, at hun havde sex med andre mænd. Allerede som teenager erfarede hun, at hun var mere seksuelt nysgerrig og udfarende end dem, hun kendte, og nok havde brug for lidt mere flirt, spænding og bekræftelse end gennemsnittet, siger hun.

Og hun troede, at det var bedst for forholdet, at hendes kæreste ikke fik noget at vide.

Hver fjerde lukker øjnene for utroskab

Op til den store julefrokostsæson har TV 2 igennem Megafon fået foretaget en undersøgelse af, hvor danskernes grænser går i forhold til utroskab.

Her svarer hver fjerde, at de ikke ønsker at få at vide, hvis deres partner har sex med en anden.

Megafon har i perioden 14.-15. november spurgt 1.096 respondenter ind til utroskab.

Det overrasker ikke journalist, forfatter og sexolog Sara Skaarup.

- I de fleste forhold ønsker begge parter, at deres partner kun er sammen med dem, men skulle det svipse, vil mange helst ikke vide det, for det kan give bølgegang og drama, som man ikke kan overskue at forholde sig til, siger hun.

Tallene er ifølge Sara Skaarup ikke udtryk for stor tolerance, men for stor konfliktskyhed.

- Mange vil hellere være i uvisheden end at tage konsekvenserne. De ønsker ikke, at udenomssex skal koste hele forholdet, siger hun.

Læs også Historisk: Ambulancer skal være grønne

Det ønskede Flora Goupil heller ikke, og derfor sagde hun intet.

Men affæren – den igangværende med den engelske mand omkring år 2000 - kom alligevel frem, da Flora Goupil ved en fejl havde ladet husstandens fælles computer stå tændt med en åben mailboks. Her kunne hendes kæreste læse en mailtråd, der ikke efterlod nogen tvivl om, at Flora Goupil havde et seksuelt forhold til en anden mand.

Han blev vred, ked af det og følte sig ført bag lyset og svigtet.

Han tog en lang tænkepause for at finde ud af, hvilke konsekvenser han syntes, affæren skulle have.

Selvom man mangler noget hos sin partner, kan man godt være sammen alligevel. Flora Goupil

Flora Goupil indrømmede alt. Hvem manden var, hvor længe det havde stået på, hvor tit de havde set hinanden, og hvad de havde lavet sammen. Og indrømmede også første sidespring med guiden.

Og det er ifølge Sara Skaarup den eneste måde, man kan komme videre efter seksuelt utroskab i et forhold. Ved at være fuldstændig ærlig for at bygge tilliden op igen – og derefter gøre sig umage med at vise, at man er til at stole på.

35 procent vil gå ved utroskab

Ifølge undersøgelsen fra Megafon svarer 35 procent, at de vil forlade deres partner, hvis de finder ud af, at vedkommende har haft sex med en anden.

Megafon har i perioden 14.-15. november spurgt 1.096 respondenter ind til utroskab.

Sara Skaarup mener dog, at langt færre reelt vil gøre alvor af truslen om at gå.

- Mange kommer til mig, hvor de oprindeligt har sagt, at de ville gå, hvis det skete, og så skete det, og så finder de ud af, at der stadig er mange grunde til at blive, siger hun.

- De troede, at der ikke var mere kærlighed og respekt, men det føles alligevel ikke, som om forholdet behøver at slutte.

Læs også Træt af julegaveræset? Sådan bliver det mere overskueligt

Utroskab blev heller ikke enden på forholdet mellem Flora Goupil og hendes kæreste.

Efter en lang tænkepause kom han frem til, at deres forhold ikke havde lidt overlast under affærerne. De havde det præcis lige så godt, som de plejede, og havde lige så meget sex som sædvanlig.

Det gik op for ham, at han havde en kæreste med et stort seksuelt behov, og det blev starten på at redefinere deres forhold – i stedet for at kassere det.

Det var kun meningen, at Flora, der oprindeligt kommer fra Frankrig, skulle blive et år i Danmark som ung pige. Men så forelskede hun sig i den mand, hun nu har været sammen med i 26 år. Foto: Privat.

Begge parter fik lov til at have sex med andre, men kæresten ville ikke høre om det, hvis Flora Goupil benyttede sig af muligheden. Med årene ændrede det behov sig, og de aftalte, at hun skulle komme hjem og fortælle, når det skete, så han ikke selv skulle opdage noget.

Ordningen er den samme i dag, hvor parret er lykkelige sammen på 26. år, er gift og har en søn på 17 år.

Ligesom familien og den lille landsby, hvor familien bor, ved sønnen godt, at hans forældre har et åbent forhold, og han har endda kendt flere af sin mors ’kærester’, der i perioder har boet i hjemmet.

Læs også VIDEO: Se kæmpesten blive flyttet til nyt sted i byen

Han elsker ikke ligefrem at tale om det, men han accepterer, at det er den bedste løsning for hans familie.

Sexolog: Tal løbende om jeres definition af troskab

Sara Skaarup råder de par, hun møder i sin konsultation, til at tale åbent om, hvad troskab er for netop dem. Både i begyndelsen af forholdet, efter nogle år, efter man har fået børn og derefter løbende – ligesom Flora Goupil og hendes mand har gjort.

- For vores grænser flytter sig over tid, siger Sara Skaarup.

En påstand, der understøttes af svarene i Megafon-undersøgelsen.

Jo ældre vi bliver, desto mindre vil vi vide om vores partners gøren og laden uden for ægtesengen.

Unge mennesker kan være ekstremt sort/hvide i deres opfattelse af kærlighed og troskab. Sara Skaarup, sexolog

Mens næsten 9 ud af 10 unge mellem 18 og 29 år gerne vil have det at vide, hvis deres partner har sex med en anden end dem, gælder det kun cirka hver tredje på 70 år og derover.

Det skyldes, at vores livssyn bliver mere nuanceret, jo flere år vi har levet, og jo mere vi har oplevet, siger Sara Skaarup.

- Unge mennesker kan være ekstremt sort/hvide i deres opfattelse af kærlighed og troskab, siger hun.

Læs også Nu bliver det muligt at bygge restauranter tættere på stranden

- Når man er 18 eller 20 år og ikke har prøvet at have et langt forhold eller har fået børn, kan man let være idealistisk, og er ens partner utro, tænker man, at man bare kan finde en ny.

Men en ting er idealer, en anden er praksis, siger sexologen.

- Der er mere på spil, hvis man har en livspartner, man har elsket i 25 år. Hvis den ene har sex med en anden, ryger forestillingen om det lykkelige, monogame forhold måske, men derfor kan man alligevel godt bevare selve forholdet, siger Sara Skaarup.

Det åbne parforhold med skiftende elskere har over årene, i Flora Goupils tilfælde, udviklet sig til en kæresteagtig relation på snart femte år med manden til højre i billledet. Manden til venstre er Flora gift med. Foto: Kelvin Varst

Flora Goupil er taknemmelig for at have fundet en mand, der accepterer hende fuldt ud, elsker hende, som hun er, og som er en fantastisk far for deres søn.

Ifølge den 47-årige kvinde er det urealistisk at tro, at én person kan opfylde alle ens behov. Hun er glad for, at hun ikke behøver at undertrykke sine behov, men kan realisere dem med samtykke fra sin mand.

- Selvom man mangler noget hos sin partner, kan man godt være sammen alligevel. Resten må man finde et andet sted, hvis man er heldig at have en partner, man kan finde fælles spilleregler sammen med, siger hun.