"Helt ekstraordinært" mange børn rammes lige nu af luftvejsinfektion

Det kan være en effekt af, at man for nylig har åbnet landet igen efter nedlukningen, og at der er flere, som rejser.

Men det kan også være, at der lige nu er en mindre immunitet mod RS-virus blandt børn, fordi der var langt færre tilfælde af virussen i den seneste vinter.

- Her så vi et kraftigt fald for både RS-virus og en række andre luftvejsinfektioner på grund af covid-19-restriktionerne og hygiejneforholdsreglerne, siger Lasse Skafte Vestergaard.