Helt central styrelse blev aldrig spurgt til argumentet bag aflivning af danske mink

At mink udgør en risiko for smittespredning og -mutationer er dog ikke nyt. Allerede i juni råbte flere udenlandske eksperter vagt i gevær og opfordrede til, at verdenssamfundet i højere grad begyndte at interessere sig for coronavirus i dyr – kæledyr, husdyr og vilde dyr.

- Det er for at sikre, at vi ikke bliver overrasket af en stort udbrud i dyr, som kan udgøre en trussel ikke bare mod dyrenes helbred, men også hos menneskers helbred, skrev Joanne Santini, der er professor i molekylær biologi, i en kommentar i det anerkendte tidsskrift The Lancet Microbe.

Mennesker kan blive smittet

Opråbet tog afsæt i smitte med coronavirus i hollandske minkbesætninger, og det kom kun to dage efter, at der for første gang blev konstateret virus på en minkfarm i Nordjylland.

I Holland har man fra starten aflivet besætninger på alle de farme, hvor der er konstateret smitte med coronavirus. Farme uden smitte kan fortsætte, indtil produktion af mink bliver helt forbudt i 2021, oplyser en af Hollands førende eksperter, Wim van der Poel, der er virolog og zoonose, til TV 2.

Den hollandske minkproduktion var sat til at skulle afvikles i 2024, men beslutningen er på grund af coronavirus i mink blevet fremrykket.