Heidi og Lasse vandt hus til 2,8 millioner – sådan går det dem i dag

Heidi Albrectsen og Lasse Hagelberg havde mildest talt ikke regnet med at vinde, da der i oktober 2022 skulle udråbes en vinder af programmet 'Nybyggerne' live i tv. Faktisk var de så afklarede omkring, at det ikke ville være deres navne, der blev råbt højt, at de havde pakket deres ting sammen i huset og var klar med lykønskende sætninger til et af de andre tre par. Men da vært Christian Degn netop udråbte de to jyder til vinderne af ottende sæson, blev alting vendt på hovedet, og siden den vilde aften har livet virkelig budt på nogle overraskelser for det unge par.

Parret vandt huset her.

Særligt én ting har påvirket livet i blåt hus. Måtte på tanken for at købe drinks I 'Nybyggerne' modtager fire hold hver sit helt nybyggede rækkehus, og i hvert afsnit af programmet dyster parrene om at have færdiggjort og indrettet det bedste rum. Til sidst stemmer danskerne om, hvilket par de mener skal vinde hele huset. I ottende sæson havde tre par skiftevis vundet hvert rum og derigennem flere penge at handle for til de resterende rum. Men Heidi og Lasse havde ikke vundet én eneste gang. Det var blandt andet derfor, de var så overbeviste om, at de nok ikke ville vinde nøglerne til huset.

- Vi var jo langtfra de bedste håndværkere. Vi var enormt grønne, og det kunne jo ses i rummene, siger Lasse Hagelberg. Det var første gang i 'Nybyggernes' historie, at et par ikke havde vundet ekstra penge til byggekontoen. Men på trods af det stemte flest danskerne altså alligevel på de to århusianere som vindere af programmet.

Lasse og Heidi fra blåt hold vandt 'Nybyggerne' 2022.

- Lasse udbrød et primalskrig af glæde, og vi græd som piskede begge to. Vi blev meget overraskede, fortæller Heidi Albrectsen. Men den store overraskelse skabte også lidt forvirring i blåt hus. Efter livefinalen inviterede vinderne deres familie og venner med hjem i huset til fest og fejring. Men parret havde været så sikre på ikke at vinde, at de ikke havde købt noget som helst ind. Alle fire par skulle være ude af huset om formiddagen efter finalen, så parret havde pakket alt sammen, og huset stod stort set tomt. - Heidis faster måtte svinge forbi en tankstation på vejen for at købe en masse drikkevarer for os, og Mikkel og Trine i rødt hus var heldigvis søde at give os noget toiletpapir, så vores gæster kunne komme på toilet, griner Lasse Hagelberg. En lille tyk, ubuden gæst Heidi Albrectsen og Lasse Hagelberg overtog officielt nøglerne til blåt hus i december måned 2022. Men kort efter de havde åbnet døren til deres nye hjem, hørte Heidi et skrig fra sin kæreste. Lasse Hagelberg havde nemlig åbnet en gavepose fra finalen, som havde stået i huset i de måneder, hvor de ikke havde været der. Og nede i posen havde han fundet en mus.

Vi ville rette alle de ting, som vi ikke nåede, eller som ikke sad helt i skabet under programmet. Lasse Hagelberg

- Den havde spist noget af det chokolade, som lå i gaveposen, og man kunne bare se, at den havde haft en fest, fortæller Lasse Hagelberg. Parret lukkede den ubudne gæst ud i det fri og vurderede, at den lille, tykke og ubudne gæst formentlig havde sneget sig ind i huset dagen efter finalen, da produktionsholdet fik styr på det praktiske i alle husene. De tog dog ingen chancer, og for en sikkerheds skyld satte de en masse fælder op. Morgenen efter lå der endnu en ubuden gæst i en af fælderne. - Men siden da har vi altså ikke haft nogen museproblemer, siger parret grinende. En ekstra passager Umiddelbart efter at Heidi Albrectsen og Lasse Hagelberg fik nøglerne til huset, begyndte de at give blåt hus et lille facelift, som de kalder det. - Vi ville rette alle de ting, som vi ikke nåede, eller som ikke sad helt i skabet under programmet: alt fra fejelister, fodlister og den famøse asymmetriske bue, siger Lasse Hagelberg. I januar 2023 fik parret sig dog en ekstra overraskelse. Heidi Albrectsen begyndte at få det dårligt, og pludselig stod parret med en positiv graviditetstest. En ny lille beboer ville melde sin ankomst i huset i løbet af 2023.

Foto: TV2

- Det var en kæmpe overraskelse. Vi vidste jo, at vi gerne ville have børn engang i fremtiden, men vi var også klar over, at det ikke bare er en selvfølge. At det skulle vise sig at være nu, var endnu en overraskelse af de helt store, siger Heidi Albrectsen. Den nye virkelighed satte gang i flere projekter. Blandt andet valgte Heidi Albrectsen og Lasse Hagelberg at lave det mørkeblå kreaværelse/kontor om til et lysegult børneværelse. Derudover fik de en professionel anlægsmand til at hjælpe med at udjævne grunden og anlægge haven på ny. Og så fik de styr på både lister, buer og diverse småprojekter. Senest tog de fat på badeværelset, der fik mere opbevaring og ny maling. Nu skal det nydes Efter et halvt år med livsomvæltende overraskelser og store projekter kan både Heidi Albrectsen og Lasse Hagelberg mærke, at de er ved at være klar til at læne sig tilbage og nyde blåt hus, Horsens og deres lille nye familie. - Vi er allerede blevet meget glade for Horsens, for her er jo både naturskønt og liv i gaden, siger Lasse Hagelberg.

Foto: Privatfoto