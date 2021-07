Hedebølge på vej: Lummert vejr med tropenætter i denne uge

Det spændende bliver, om varmen bliver så stærk, at vi når årets første officielle landsdækkende hedebølge, men meget peger i den retning.

Sikkert er det i hvert fald, at vejret bliver både lummert og varmt i den kommende tid.

Ud over de varme dage kan vi også se frem til nogle varme nætter. Her vil der formentlig lokalt være områder, der vil holde sig på eller over de 20 grader, som det kræver for at være en dansk meteorologisk tropenat.