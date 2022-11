Havvandet er usædvanligt varmt omkring Danmark

En tur i bølgen blå i disse dage er måske koldere, end hvad de fleste foretrækker, men ikke desto mindre er farvandene omkring Danmark helt usædvanligt varme for årstiden.

Lørdag ved middagstid er den gennemsnitlige havtemperatur i havene omkring Danmark på cirka 12 grader, hvilket er langt over det, den burde være i starten af november. Gennemsnitshavtemperaturen for de seneste to uger er 12,7 grader ved kysterne langs Danmark, og temperaturen falder kun meget langsomt i disse dage.



Varmt efterår og mangel på kold og tør luft

De ekstremt høje havtemperaturer, der burde være på otte-ni grader, er et direkte resultat af et varmt efterår.

Den mest effektive måde at få afkølet farvandene på er ved tilstrømning af kold, tør luft.