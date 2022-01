Har du hørt den? Vandrehistorie fra Bilka har spredt sig til hele landet

På samme måde er historier med omvendt fortegn blevet meget delt under pandemien.

Udenfor Danmarks grænser har der blandt andet været rygter om, at der skulle være orme i mundbind, og at læger bliver presset til at skrive covid-19 som dødsårsag for at øge frygten i samfundet.

De historier er formentlig blevet startet af personer, der er mere skeptiske over for håndteringen af coronasituationen.

- Når vi sidder isoleret derhjemme, kan vi føle os en smule magtesløse, og så er det fristende at dele et – lidt for – godt råd eller en advarsel med sine venner på de sociale medier. Selvom informationen ikke er korrekt eller bygger på et rygte, kan den meget hurtigt sprede sig, siger han.

"Gode" historier spreder sig

Flere medier er blevet kontaktet med tippet om den coronasmittede kunde i Bilka. Men om det er en enkelt person eller flere, der er med til at sprede vandrehistorien, ved Jacob Krogsgaard Nielsen fra Salling Group ikke.