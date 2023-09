Han var 6 år - vennen var 12: Ingen opdagede overgrebene, der satte dybe spor

Herfra husker Anders ikke præcist, hvad der skete. Men han husker følelsen af at svaje i ryggen for at komme væk, og at Peter var meget stærkere end ham og holdt ham fast.

Peters navn og stemme er ændret i dokumentarfilmen ‘En tavs historie’ for at beskytte hans identitet. Derfor optræder han også anonymt i denne artikel.

Det var Anders og Peters fædre, der var gode venner. Her ses de to drenge til jul.

Derfor tog Anders Skovbjerg Jepsen sig mod til at sende Peter den mail. Og før der var gået en uge, fik han et svar retur.

Han ville vide, hvem Peter var dengang, og hvem han var nu – for at prøve at forstå og for at komme videre.

For fem år siden sad Anders Skovbjerg Jepsen så som uddannet dokumentarinstruktør med erkendelsen af, at han var nødt til at lave én bestemt film, før han overhovedet kunne overveje at lave andre. Og han ville gerne have Peter med i den.

Ønsket var at søge en så nuanceret sandhed som muligt, men også at bryde med den tavshed, som over årene var blevet en del af ham.

Resultatet er dokumentarfilmen ‘En tavs historie’, hvor Anders Skovbjerg Jepsen vender kameraet imod sig selv og mødes med Peter en række gange i et forsøg på at forstå, hvad det egentlig var, der skete dengang – og hvorfor.

Derfor blev det vigtigt for ham at fortælle den historie, han syntes, der manglede.

- Selvom det var noget, der var sket for mig, så vidste jeg ikke, at det var noget, der kunne ske for nogen, siger han.

- Selvfølgelig er det vigtigste at forebygge, at der er ofre for andre børns overgreb. Men det er også skadeligt for det barn, der begår overgrebene. Det skader deres udvikling og deres selvværd, så det er skadeligt på alle måder, siger Mimi Strange.

Hun påpeger, at forebyggelse er vigtigt for at beskytte begge parter.

- Det er nogle helt andre ting, der er på spil. Og hvis man er opmærksom på børn, der mistrives på den ene eller anden måde, så ville man også komme en stor del af det her problem til livs, siger Mimi Strange, der er klinisk børnepsykolog og forhenværende direktør for Januscentret.

Dog er det vigtigt ikke at kaste et voksent, seksuelt blik på sager om overgreb mellem børn.

Han tænkte, at han og Peter godt kunne mødes og have en sund og redelig snak om fortiden, som de begge kunne få noget ud af.

- Den åbenhed, imødekommenhed og det mod, Peter havde til at gå ind i det her med mig, var jo heller ikke monsteragtigt, siger han.

- Jeg er glad for, at du har lyst til at tage snakken, fortsatte han.

Kort efter den første mailudveksling ringede Anders Skovbjerg Jepsen til Peter for at aftale at mødes.

Og det overraskede ham. For han troede, at han ville kunne gå ind til mødet med et større overskud.

- Men et eller andet sted så ved jeg jo godt, at det er sket. Det kan jeg jo mærke i mig selv, at det er, fortsatte han.

Ligesom så mange gange før brugte han sin computer til at få en følelse af kontrol. Det hjalp at være opslugt af noget. Så kunne han forsvinde ind i det.

- Det sværeste i den periode var, at jeg havde fået gjort mig lidt afhængig af ham igen. Jeg var afhængig af hans viden og af hans ord. Og det kom bag på mig, at jeg blev så overvældet af fortiden, og at det egentlig påvirkede mig så meget, siger han.

De næste aftaler aflyste han, og nogle gange dukkede han bare ikke op til. Derudover var Peter evigheder om at svare. Og sådan gik der næsten to år.

Og den følelse blev manifesteret i tiden efter mødet. For her blev Peter pludselig meget svær at få fat på.

De skiltes efter det, Peter kaldte en “god, blød start”. For Anders Skovbjerg Jepsen føltes det mere som om, at alt gik galt.

- Det var et enormt mærkeligt sted at stå. Der var sket noget, da vi var børn. Nu mødtes vi som voksne, og det kunne godt lade sig gøre at mødes, og alt var egentlig godt, men på en eller anden måde var der noget i ham og i mig selv, der – selvfølgelig – umuliggjorde den samtale, forklarer han.

Og han synes, at det var utrolig svært at sige, hvad han selv huskede. Som om det var for meget at sige. Derudover turde Anders Skovbjerg Jepsen heller ikke spørge om de ting, han egentlig gerne ville vide.

- Lærere og pædagoger må aktivt tage samtalen med barnet, hvis de ser, at det mistrives. Det kan føre til, at man får afsløret overgreb tidligere, siger hun.

- Overgrebene sker næsten altid mellem børn, der kender hinanden godt. Og så er det klart, at man som barn tænker: "Det her tør jeg slet ikke sige, fordi det springer en bombe i familien", siger hun.

I en rapport lavet af forskere fra Syddansk Universitet blandt 145 ofre for seksuelle overgreb var gennemsnitsalderen for afsløringen 22,1 år.

Det er svært for børn at fortælle, at de er blevet eller bliver udsat for seksuelle overgreb.

Den opsang var der brug for. Vreden var der brug for. For efter den konfrontation skete der noget med de to mænds samtale.

- Fordi alt det der andet pis, det gider jeg ikke. Så er det sundere, bedre, sikrere – alle fucking ord i verden – at lade være, fordi så er det her bare dumt.

Det var en af de ting, han sagde, da de endelig sad over for hinanden igen i 2020. To år efter den første telefonsamtale.

- Hvorfor skal jeg gå og skide i bukserne og have det fucking "angstet" og vente på, at du passer på dig selv?

Derfor fandt Anders Skovbjerg Jepsen modet til at sige tingene ligeud og sætte en grænse for, hvad han ville finde sig i fra Peter.

Havde han sex, ville han tit glide ind i et forestillingsunivers og have tvangstanker om, hvordan han skulle bevæge sin krop. Hvis nogen holdt om ham bagfra, blev han mindet om Peters greb og måtte bryde det.

Han oplevede angst, mindreværd og panikanfald. Det var svært for ham at være på tomandshånd med andre og have en ligeværdig relation.

På det tidspunkt havde han fortrængt Peters overgreb. Men da han omkring de 19 år begyndte at komme i kontakt med sin egen seksualitet, begyndte han også at mærke, at noget ubehageligt knyttede sig til det.

- Hvis man i tilstrækkelig grad havde set det og havde taget sig af det, så havde vi formentlig undgået, at de havde udviklet en seksuelt krænkende adfærd, siger Mimi Strange, der er klinisk børnepsykolog og forhenværende direktør for Januscentret.

Det kan eksempelvis være, at de har et seksualiseret sprogbrug, laver seksuelle bevægelser eller går upassende tæt på andre børn.

Et andet fællestræk er, at mange af de børn, der ender med at begå overgreb, har udvist seksuelt bekymrende adfærd i en længere periode inden overgrebene.

Det forkerte sted på det forkerte tidspunkt

Da de sad i det sorte filmstudie igen - nu foran en gammel Commodore 64 – begyndte Peter at kunne huske noget og finde ordene.

- Jeg kan huske, at jeg har ligget bag ved dig. Måske har jeg haft lukkede øjne, forklarede han.

Peter mente dog ikke, at noget skulle have trigget ham til at gøre det. Han huskede for eksempel ikke at have set film om voldtægt eller porno, der skulle have ansporet ham.

Hans eneste anden seksuelle reference fra den alder var, at han huskede at have hængt på en metalpæl i skolegården - og at det føltes dejligt.

Med til Peters historie hører dog, at hans barndom var anderledes end andres, fordi begge hans forældre døde, da han var helt lille. Derfor voksede han op hos sin farmor og farfar.

Men alligevel synes han, at hans barndom var ret normal. Han var blevet mobbet, men det er de fleste jo, som han siger. Og om hans forældres død havde efterladt “psykologiske ar”, vidste han ikke.

Dog kunne Peter give Anders Skovbjerg Jepsen et klart svar på noget, der havde fyldt meget. Nemlig, om Peter var tiltrukket af ham?

- Jeg tror ikke, at det har været dig. Det har været dig, fordi du var der, lød hans svar.

Den viden ændrede meget for Anders Skovbjerg Jepsen.

- Jeg hørte ham sige, at jeg var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, og at der var noget i ham - hvad det så har været af frustrationer, eller hvordan man skal forstå det – som gjorde, at det skete, lyder Anders’ egen udlægning i dag.

- Det var godt at høre. Jeg tror, at det var sandt, det han kom frem til. Jeg tror ikke, at der har været mere i det, fortsætter han.