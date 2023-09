Han brød fuldstændig sammen for åben skærm – det har ændret hans liv

Kasper Kirkegaard fra Silkeborg brød for et år siden hulkende sammen på tv. Og hele Danmark kunne se med. Han var med i tv-programmet 'Korpset' – og i situationen fuld af frygt for, hvordan andre ville se ham. For i programmet ville han endegyldigt bevise, at han var en "rigtig mand". Deltagerne var kommet hjem fra en hård øvelse, og Kasper Kirkegaard deklarede, at han havde brug for en "tudetur", som han havde holdt tilbage – længe.

quote Det ville være det værste, der kunne ske. Jeg frygtede at blive ensom Kasper Kirkegaard

De andre aspiranter samlede sig hurtigt om ham og forsøgte at trøste ham. Hans ansigt var en stor knude. - Jeg gider ikke at være ham homoen, der ikke kan holde til det, sagde han. Da han knækkede sammen i programmet, var han sikker på, at hans image var gået helt i stykker. I dag kan han se, at øjeblikket fuldstændig har ændret hans liv. Uden programmet havde han ikke kunnet holde sin kæreste i hånden på gaden i dag. For når han holder sin kæreste i hånden, kan folk se en side af ham, han i mange år har kæmpet for at holde skjult. Kasper Kirkegaard er homoseksuel, og bag det ord gemmer sig en årelang kamp.

Kasper Kirkegaard kæmpede i mange år en kamp for at fremstå som en 'rigtig mand'. Foto: Lars E. / TV 2

"En defekt mand" I mange år var der ting, Kasper Kirkegaard aldrig ville lade sig selv gøre. Han gik i sort og blåt tøj – og aldrig lyserødt. Han kunne aldrig finde på at se en "pigefilm" i biografen. Han krydsede aldrig benene, når han sad – i stedet sad han med spredte ben. Det værste, han kunne gøre, var at fremstå feminin, mente han. Så han lod, som om han gik op i ting, han fandt mere maskuline – fodbold for eksempel. Og han læste i en periode til pilot, blandt andet fordi det var "en maskulin uddannelse". - Jeg elskede, når folk kaldte det en mandeuddannelse. Samtidig gemte han sin seksualitet langt væk og stak sine venner og sin familie hvide løgne på stribe for at blive i skabet. Fordi han er homoseksuel, følte han sig som "en defekt mand". Derfor var han bange for, at hans venner og familie ville vælge ham fra på grund af hans seksualitet. - Det ville være det værste, der kunne ske. Jeg frygtede at blive ensom. Frygten har ligget i ham siden barndommen i Silkeborg, hvor du bestemt ikke fik point for at skille dig ud, lyder det. Hans store drengegruppe gik op i at drikke bajere og score damer – og du blev på ingen måde hyldet for at skille dig ud. Det plantede en frygt i ham.

Kasper Kirkegaard er vokset op i Silkeborg, og det påvirkede hans syn på, hvad en 'rigtig mand' er. Foto: Lucas E. Ørsted / TV 2

En dyb frygt Frygten fik ham til at kæmpe for at udstråle machoenergi, være stærk og turde og kunne alt. Det ideal forsvandt ikke, da han i slutningen af 20'erne fik modet til at springe ud som homoseksuel. Han blev stolt, når folk sagde, at han ikke virkede homoseksuel. - For mig var det et ekstra benspænd at være homoseksuel. Så var det, som om det var helt udelukket, at man kunne være en rigtig mand. Deltagelsen i 'Korpset' skulle være den helt store test. Han bad endda produktionen om at lade være med at deklarere, at han er homoseksuel.

Kasper Kirkegaard endte med at bryde sammen i 'Korpset' fra sidste år. Oplevelsen og ordene fra meddeltageren Abdel Aziz Mahmoud blev et vendepunkt. Foto: TV 2

Vred på sig selv Men de offentlige tårer blev et vendepunkt for ham. Han fandt ud af, at han slet ikke hvilede så meget i sig selv, som han havde bildt sig ind. Meddeltageren Abdel Aziz Mahmoud sagde i programmet en sætning til ham, som ikke har forladt ham siden. - Nu skal du sætte dig selv fri. Programmet blev en øjenåbner for Kasper Kirkegaard.

quote Jeg kunne se, at de mænd, der skrev til mig, havde en facade. Jeg kunne genkende den fra mig selv Kasper Kirkegaard