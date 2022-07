Hæderlig mandag i vente – op til 24 grader

Temperaturen stiger yderligere i eftermiddag, og generelt når den op på mellem 20 og 23 grader. Det bliver varmest i de østlige dele af landet.

I det østlige Jylland og København kan temperaturen nå 24 grader, og helt lokalt i Østjylland kan man ramme 25 grader.

Den lette vind fra nordvest lægger en dæmper på temperaturen i de vestlige egne.

I eftermiddag driver lave skyer fra Skåne ind over Bornholm, og det kan ikke udelukkes, at de kan give et enkelt dryp eller to, før dagen er omme.