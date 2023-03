Hård frost venter i nat

Oven på det barske vejr tirsdag venter en iskold nat.

I Nordjylland og særligt Vendsyssel kan det blive tocifrede frostgrader.

Vejrmodellerne peger på minus 10 grader, men ifølge meteorolog ved TV 2 VEJRET Rune Zeitzen er det under de nuværende forhold meget sandsynligt, at temperaturen ender to til fire grader koldere end det.



De vinterlige nattetemperaturer opstår, fordi der trækker kold luft ned over det snedækkede landskab, samtidig med at vinden lægger sig.

Sneen isolerer og holder varmen nede i jorden, og på den måde kan luften ovenover for alvor blive kold.