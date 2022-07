Gult flag står for glæde i dag

Onsdag går Danmark i gult, når Tour de France-vinderen, Jonas Vindegaard, vender hjem til Danmark.

Fejringen vil strække sig til kysterne, hvor man hos TrygFonden Kystlivredning vil finde de gule flag frem og flagre fra klokken 9.45 til 10.

I Østjylland har Trygfonden fem livreddertårne, hvorfra det gule flag altså kortvarigt vil veje. Det er ved Grenaa Sydstrand, Saksild Strand, Moesgaard Strand samt Aarhus-stranden Den permanente og havnebadet på Aarhus Ø.

- Det er flot, at Jonas har vundet Tour de France og dermed den gule trøje. Når vi i morgen flager med gult, så er det vores lille bidrag til fejringen af vores danske Tour de France-vinder, siger Lasse Serup Jensby, som er driftsleder i TrygFonden Kystlivredning.

Men det gule flag har også en anden betydning. Hvis den hejses på en strand, så angiver den, at man skal udvise særlig opmærksomhed ved badning.



Vil kaste lys på flagene

TrygFonden Kystlivredning har samlet 35 livreddertårne landet over, og de vil alle sammen flage med gult onsdag formiddag – medmindre forholdene er farlige på en bestemt strand. Der vil man i stedet finde det røde flag frem.

Tror I ikke, at folk kan misforstå de gule flag – at de vil tro, at flagene er blevet hejst, fordi de skal være særlig opmærksomme, når de bader i vandet?

- Nogle gange bliver folk overraskede, når de ser de gule flag på strandene, og derfor kan de finde på at spørge ind til dem. Når vi hejser de gule flag i morgen, så er det ikke kun for at fejre Jonas, men også for at skabe en øget opmærksomhed på livredderflagenes betydning, fortæller Lasse Serup Jensby.

Han tilføjer, at livredderne på strandene vil stå klar til at assistere og besvare spørgsmål allerede fra klokken 9.45, selvom livreddertårnene officielt åbner klokken 10.



Når de er åbnet, vil livredderne hejse det flag, der passer til den enkelte strands vejrforhold.

Spørg livredderne, hvis du er i tvivl

Udover det gule flag kan man også støde ind på røde eller rød-gule flag på strandene.

Det røde flag betyder, at livredderne fraråder badning, mens det rød-gule flag angiver, at man skal udvise almindelig opmærksomhed, når man bader.

- Man skal altid spørge livredderne, hvis man er i tvivl om, hvad flagene betyder – faktisk opfordrer vi til det, lyder det fra driftslederen.

Lasse Serup Jensby fortæller, at livredderne gennem hele badesæsonen er iklædt gule og røde uniformer. Du kan se, hvordan forholdene er på din lokale strand med TrygFonden Kystlivredning her.