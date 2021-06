"Grotesk" og "skammeligt" - festivaler undrer sig over Styrelsen for Patientsikkerhed

Men det betyder heller ikke noget for afviklingen af hverken Smukfest eller Musik i Lejet.

- Det er alt for sent for os. Selv hvis politikerne ændrede reglerne, så vil vi ikke kunne afholde en festival nu. I stedet arbejder vi på en anden løsning med nogle mindre koncerter i opdelte sektioner, siger Peter Maabjerg.

Han udelukker dog ikke, at man ville kunne skalere en smule op, hvis restriktionerne tillader det. Nogen festival bliver det dog ikke.

I Skanderborg arbejder man ligeledes på at stable noget andet på benene, og samtidigt kalder de det for en ”misforståelse”, hvis man tror, at festivaler bare kan starte og stoppe med få ugers varsel.

Det falske eksperiment

I en række europæiske lande er der afholdt koncerter og fester med flere tusinde mennesker for at undersøge i hvilken grad, det ville føre til stigende smitte i samfundet. Og selvom Styrelsen for Patientsikkerhed ikke mener, at Brøndby-fejringen kan bruges som et eksperiment, så er en af landets førende coronaeksperter uenig.

- Selvom det teknisk set ikke var efter bogen, det Brøndbyfansene gjorde, må vi alle anerkende, at vi har brug for erfaringer som disse til at blive klogere på, hvor store forsamlinger vi kan acceptere, siger Søren Riis Paludan, professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet.

I takt med at flere og flere vaccineres, er det ifølge professoren vigtigt, at man definerer grænsen for forsamlinger ud fra den reelle risiko og ikke vores forestilling om, hvad grænsen skal være.

Også den aarhusianske SPOT-festival har tidligere udtalt, at fejringen sendte et "underligt signal" til dem, der forsøger at overholde restriktionerne.