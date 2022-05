Gråvejr og byger på store bededag - men her kan man få solen at se

Nu er vejret skiftet. De fleste var efterhånden blevet vant til lange perioder med tørvejr og solskin, indtil det blev sat til side i denne uge, og store bededag er ingen undtagelse.

I løbet af dagen kommer langt de fleste til at stifte bekendtskab med de små, men til tider hidsige byger, som præger vejret fredag.

Ud på eftermiddagen og aftenen er der chancer for at få solen at se, især mod syd.

"Byger der går og kommer, det er den danske..."

Store bededag vil i høj grad stå i bygernes tegn, da et område med ustabil luft passerer landet.

Først på dagen er der plads til solen flere steder, men som morgenen og formiddagen skrider frem, bliver skydækket noget tykkere.

Mod vest kommer der fra morgenstunden byger flere steder, og lokalt kan de blive kraftige.