Gråt efterårsvejr de næste mange dage

Som det ser ud lige nu i prognoserne, bliver solen nemlig gemt væk bag et tæppe af skyer, der de kommende dage vil ligge hen over Danmark. Dermed bliver lørdag formentlig den sidste dag med reelt solskin i flere dage.

I perioder bliver vejret ikke bare gråt, men også vådt. Eneste positive nyhed, der er at lune sig på, er, at et pust af varme omkring onsdag bliver sendt op til Danmark, hvor temperaturen kan komme op omkring 18 grader.

Gråvejr søndag med lokale byger

I forhold til lørdag aftager vinden noget søndag. Derimod skal man op over skyerne for at se noget til solen, idet det første større område med skyer bliver sendt ind over landet. Kun i det nordligste Jylland kan man være heldig med lidt morgensol.