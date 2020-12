Grå og våd weekend venter østjyderne

Derimod bliver det mest tørt i den sydøstlige del af landet, hvor det tilmed måske kan klare en smule op efter middagstid. Størst chance for bare lidt eftermiddagssol er der over Bornholm og Østsjælland. Det er også her, at temperaturen når det højeste niveau på mellem fem og ni grader.

Det vil være et par grader koldere i den vestlige del af landet.

Regnvåd søndag venter

Den samme fordeling gør sig i store træk gældende søndag, hvor et regnvejr fra morgenstunden befinder sig tværs gennem landet fra syd mod nord. Herfra vil regnvejret - igen - bevæge sig mod nordvest, hvor man kan se frem mod en søndag eftermiddag og aften med regn.

På samme måde vil det forblive tørt i den østlige del af landet, og helt lokalt kan der igen komme enkelte solstrejf.