Grå og lun efterårsdag - men et sted titter solen frem

Det er en lun efterårsmorgen lørdag, hvor temperaturen mange steder ligger på over 10 graders varme i de tidlige morgentimer.

De høje temperaturer skyldes, at et lavtryk, der er placeret lige hen over Danmark, sender en del skyer ind over landet.

Dermed er der mange, som vil opleve overskyet vejr, når de kommer ud af fjerene i løbet af dagen.

Selvom der er gråvejr mange steder, så giver lavtrykket faktisk også plads til solen i dele af landet. I en stor del af Jylland er der således udsigt til nogen eller en del sol lørdag.



Risiko for enkelte regnbyger

I morgentimerne ligger skyerne som et bånd fra Sydjylland hen over Fyn, Østdanmark, Djursland og det nordligste Jylland.

Skyerne kan i løbet af morgen- og formiddagstimerne give lokale regnbyger.

Derimod er der udsigt til en decideret solrig start på dagen i Midt- og Vestjylland samt i Thy. I løbet af formiddagstimerne vil det solrige vejr langsomt brede sig til Nordjylland og Djursland.



Opklaring breder sig

I eftermiddag vil det fortsat være med overvejende skyet vejr med mulighed for lokale regnbyger over de sydlige og østlige landsdele. Men faktisk bliver der her en lille chance for, at solen kan titte frem.



Ellers forventes det, at formiddagens solrige vejr i Jylland breder sig yderligere en smule sydpå - og dermed er der også gode chancer for sol i resten af det østjyske.

Temperaturen topper i eftermiddag med mellem 15 og 18 grader. Varmest forventes det at blive i Nordjylland. Vindforholdene er relativt svage, hvilket giver rig mulighed for at nyde efterårssolens varme, de steder man får lov at se den.

I aften fortsætter opdelingen med skyer mod syd og øst og mere klar himmel mod nordvest. Der er fortsat risiko for enkelte regnbyger, men i det store billede holder det tørt.