Godt nyt for husejerne: Stort prisfald er aflyst

Den siger, at boligpriserne kun vil falde med 3,2 procent i år, og at der allerede næste år kan forventes en stigning på 0,7 procent mod et forventet fald på 0,3 procent for et halvt år siden.

For hvor samme institution i marts spåede, at huspriserne i år ville falde med 9,4 procent, så er onsdagens prognose noget mere optimistisk.

Men skal man tro Nationalbankens seneste prognose for dansk økonomi, så kommer det ikke til at gå så slemt endda.

Boligejerne så længe ud til at få et hårdt 2023, hvor kraftigt stigende renter så ud til at gøre et stort indhug i hus- og lejlighedspriserne.

- Nationalbanken ser med langt mere positive briller på boligmarkedet. Det hænger naturligvis sammen med, at vi siden Nationalbankens seneste prognose i marts har set boligmarkedet genfinde melodien, skriver privatøkonom Brian Friis Helmer fra Arbejdernes Landsbank i en kommentar

Allerede under prognosen

Haris Coric, der er seniorøkonom i Realkredit Danmark, konstaterer samtidig, at priserne i år allerede er faldet mere end de 3,2 procent, som Nationalbanken vurderer for året som helhed.

- Tager vi udgangspunkt i Boligsidens sæsonkorrigerede tal frem til og med august, så vil uændrede priser resten af året indikere et prisfald på 5,8 procent kalenderåret som helhed.

- Med andre ord vil der være mindre prisstigninger i vente på husmarkedet i den kommende tid, hvis Nationalbankens nye prognose holder stik, siger han.

Nationalbanken begrunder sin mere optimistiske prognose med, at inflationen er faldet betydeligt, ligesom lavere energipriser har givet mere luft i boligejernes økonomi.

Samtidig sørger de pæne lønstigninger også for at trække boligpriserne opad. Det får Nationalbankens direktør Christian Kettel Thomsen til at erkende, at man er overrasket over hvor "robust" boligmarkedet har vist sig at være.

Ejendomsvurderingerne betyder lidt

Den seneste uges måske mest omdiskuterede nyhed, de nye ejendomsvurderinger, spiller samtidig en rolle, lyder det fra Nationalbanken. De vil nemlig "isoleret set medføre et mindre prisløft for huse og et mindre prisfald for ejerlejligheder".

Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen understreger dog, at han ikke forventer store ændringer i boligpriserne som følge af de nye boligbeskatninger.

I stedet vil det føre til et boligmarked uden ligeså store udsving som tidligere, lyder det fra Kettel Thomsen, fordi beskatningen fremover vil være bundet meget tættere op på boligernes faktiske værdi.

- Når boligpriserne går op, skal skatterne følge med op. Når priserne går ned, skal skatterne følge med ned. Det tror vi er vigtigt, og det er muligt med det nye system. Det gamle system baserer sig på nogle meget gamle tal, siger direktøren.