Gittes datter er alvorligt syg - nu forbereder hun sig på krise

- Jeg tror ikke, at der kommer krig i Danmark, og at vi skal flygte og pakke alt ned i en rygsæk. Men det er sund fornuft at forberede sig på en verden, der ikke er helt så tryg, som da jeg voksede op, siger Gitte Simonsen, der sammen med sin kæreste og tre børn bor i byen Hjortshøj tæt på Aarhus.

Gitte Sørensen har ligesom flere hundrede andre danskere været på kriseforberedende sikkerhedskursus. Efter at Ukrainekrigen udbrød, har det givet hende ro at føle sig forberedt på uforudsigelige situationer.

Det betyder, at hun skal have livsnødvendig medicin flere gange dagligt og indtage en helt speciel diæt, hvor alt skal vejes ned til mindste gram.

Gitte Sørensen er blandt dem, der har besluttet sig for ikke at tage for mange chancer. Særligt på grund af hendes toårige datter.

En ny Megafon-måling lavet for TV 2 viser, at 47 procent af danskerne er nervøse for, at den russiske invasion af Ukraine på sigt kan få konsekvenser for deres personlige sikkerhed.

- Jeg lå i mange nætter og tænkte over, hvad vi skulle gøre, og hvad vi havde brug for i tilfælde af fødevaremangel eller forsyningssvigt, siger hun.

TV 2 har også i den nye Megafon-måling spurgt, om danskerne er nervøse for, at Rusland bruger atomvåben. Det er 43 procent.

- Efter længe at have plaget min kæreste har vi købt en adapter og omformer, vi kan slutte til vores elbil og på den måde trække strøm ud. Så vil vi kunne holde køleskab, fryser, nogle lamper og andre ting kørende en måned eller mere, siger hun.

Som opmagasinering af datterens medicin, så der er til mindst et halvt år, og et større fokus på nødløsninger, hvis strømmen skulle gå.

Eksempelvis kalder hun det i dag ”tosset”, at hun – ligesom mange andre danskere – har været opsat på at få fat i jodtabletter. Det var den første panik, der greb hende, inden hun ”nåede at tænke sig om”, forklarer hun.

Det fik hende til at lave lange lister med ting, man potentielt kan få brug for. Som ekstra uldtæpper, gaffatape og kontanter. Trangiasæt, dåsemakrel og reb. Siden har hun sorteret gevaldigt i, hvad der faktisk er nødvendigt, og ifølge hende selv tog hun i begyndelsen flere forhastede beslutninger.

Samtidig frygter 55 procent, at krigen eskalerer ud over Ukraines grænser:

- Vi skal nok vænne os til angreb i cyberspace, angreb mod vores infrastruktur, sabotage og informationskrig. Men lige nu er der ingen grund til at være nervøs for decideret krig i Danmark, siger han.

- Vi kommer til at gå ind i en årrække med flere militære spændinger, hvor vi igen skal til at tænke over atomvåben som i 1970’erne og 1980’erne. Og samtidig kan det skabe frygt, når man ikke kan forudsige eller forstå modstanderens tankegang, siger Anders Puck.

Det kommer ikke bag på Anders Puck, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, at 47 procent af danskerne i en eller anden grad er nervøse for deres egen personlige sikkerhed.

Psykolog har set udvikling blandt danskerne

Spørger man Rikke Nørgaard Elster, som er ledende psykolog hos We.Care, der tilbyder online psykologhjælp, har danskernes krigsbekymringer ændret sig det seneste år.

I begyndelsen var der mange henvendelser fra folk, der var i en form for chok over, at Ruslands invasion, der virkede så usandsynlig, faktisk skete. I dag indeholder mange henvendelser håbløshed og modløshed.

- Mange synes, at det er hårdt, at der foregår krig så tæt på, men at vi samtidig ikke kan kontrollere, hvad Putin gør, eller hvor længe krigen varer, siger hun.

I de tilfælde har Rikke Nørgaard Elster og hendes online psykologkolleger især to råd. Den første er at holde sit nyhedsforbrug begrænset. Det andet er, at man donerer penge, tid eller kompetencer til at gøre noget godt for Ukraine.

- Hvis man gør noget aktivt på den ene eller anden måde, kan man få en følelse af at tage noget kontrol tilbage, siger hun.

Unødvendige forberedelser?

For Gitte Simonsen giver det hende en ro at føle sig forberedt på eventuelle kriser. Også selvom hun godt ved, at nogen vil mene, at hun overreagerer.

- I min optik skal man være selvhjulpen, hvis der pludselig sker noget. Alle kan jo ikke få hjælp på samme tid, siger hun.

Men de danske myndigheder har jo ikke – som eksempelvis i Sverige – opfordret borgerne til at være kriseforberedte med lommelygter, batteridrevne radioer og dåsemad. Laver du ikke unødvendige forberedelser?

- Folk sagde også, at der ikke ville komme krig i Ukraine. Nu siger vi, at der ikke kommer krig i Danmark, og jeg tror heller ikke, det bliver en realitet. Men ingen ved jo præcis, hvad der kommer til at ske, siger hun.