Gigant vil starte priskrig på dagligvarer - ekspert kalder det ”et brøl uden indhold”

Men inden danskere med ondt i budgettet ånder lettet op, bør man tage Salling Groups udmelding med et gran salt. I hvert fald indtil videre.

Mange kunder fylder nemlig også kurven med varer, der ikke er blevet sat ned i pris. Samtidig er det ifølge professoren set før, at dagligvarekæder har sat priserne på nogle varer op ”i ly af, at andre bliver sat ned”.

- Da jeg så overskriften, tænkte jeg lidt ”ulven kommer”. Men jeg vil gerne se, hvad det er for nogle varer, før jeg lægger hovedet på blokken, siger han til TV 2.

Det kommer nemlig helt an på, hvilke varer der konkret sættes ned i pris.

Spørger man professor ved Copenhagen Business School (CBS) Mogens Bjerre, der forsker i detailhandlen, er det endnu ikke til at sige, om priskrigen vil gøre det billigere at være almindelig dansker.

Men samtidig er dagligvarekoncernen også ”meget optagede af” at gøre det billigere for danskerne at handle ind, lyder det.

Priskrigen bryder ifølge direktøren ud som reaktion på, at flere af Salling Groups konkurrenter har sat skibe i vandet for at styrke deres position.

- Der er nogle kategorier, hvor vi kommer til at sænke med procenter på over 10, og der er andre, hvor de bliver sænket lidt mindre, siger Anders Hagh til TV 2.

Men det vil være forskelligt, hvor meget prisen rent faktisk kommer til at falde.

Ifølge Salling-direktøren vil der blive tale om en ”bred sænkning af normalprisen” på dagligvarer som for eksempel skønhed og pleje, fødevarer og nonfood.

- Jeg tror ikke, at de danske dagligvarepriser samlet set vil falde. Vi får måske en lidt mindre stigning, men ikke nogen nedgang, siger han til TV 2.

Sådan lyder det fra blandt andre seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet Henning Otte Hansen, som har mere end 20 års erfaring i branchen.

Samlet set forventer Henning Otte Hansen derfor heller ikke, at danskerne for alvor vil kunne mærke priskrigen på husholdningsbudgettet.

- Når man tager enkeltvarer ud, er det ikke særligt gennemskueligt for os. For hvad er egentlig den reelle effekt totalt set? spørger han.

På Københavns Universitet hæfter Henning Otte Hansen sig også ved, at det kun er et udsnit af Salling Groups varer, der skal sættes ned i pris i denne omgang.

- Det er et fint brøl, men det er et brøl uden indhold lige nu, siger Mogens Bjerre.

For nuværende ser både Henning Otte Hansen og Mogens Bjerre på den erklærede priskrig med skepsis.

Spørger man Henning Otte Hansen, forventer han, at priskrigen formentlig er et spørgsmål om ”nem og billig markedsføring”.

For selvom det koster Salling Group penge at sænke priserne på de 560 varer, kan udmeldingen modsat også trække flere kunder ind i butikkerne.

- Jeg tror mere, det er et stunt, end at det får nogen væsentlig betydning for os som forbrugere i det hele taget, siger han.

Salling Group: Ikke alle vare kan sættes ned

Hos Salling Group afviser pressechef Jacob Krogsgaard Nielsen blankt, at koncernen sætter prisen på én vare op for at kunne sænke den på en anden.

Men usikre og høje indkøbspriser spøger stadig. Derfor er det ikke alle varer, der kan sættes ned i pris.

- Der vil ikke være strukturelle prisfald. Men man vil opleve, at der på tværs af Salling Groups butikker vil blive investeret massivt i lavere priser, siger Jacob Krogsgaard Nielsen til TV 2.

Pressechefen understreger, at det vil blive billigere at handle i Føtex, Bilka og Netto – hvis man altså vel at mærke køber de varer, som skal sættes ned i pris.

Men lad os sige, at jeg købte én af hver varer, I sælger hos Salling Group. Vil det så samlet set blive billigere?

- Det tør jeg ikke lægge hovedet på blokken på. Men jeg tør godt sige at på en lang række varer og på de allermest populære varer, der vil man kunne finde billigere alternativer i løbet af den kommende periode.