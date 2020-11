Gammel tropisk storm sender stormvejr gennem Danmark

Den kraftige blæst betyder, at den følte temperatur (windchillfaktoren) vil være endnu lavere, og torsdag eftermiddag vil det i store dele af landet føles, som var det et par minusgrader.

Temperaturfaldet vil først kunne opleves i den nordlige del af Jylland, men allerede torsdag eftermiddag vil den kolde luft være nede over hele Danmark.

Forhøjet vandstand i Kattegat

Når koldfronten passerer, vil det fortsat blæse med op til kulingstyrke - nu fra nordvest - og i Nordjylland er der frem til torsdag aften stadig risiko for vindstød af stormstyrke.

Det blæsende vejr fra nordvest betyder, at vinden vil komme til at blæse stort set på tværs af både Storebæltsbroen og Øresundsbroen, hvor der i eftermiddags- og aftentimerne må forventes restriktioner for vindfølsomme køretøjer.

Den kraftige blæst giver torsdag aften og natten til fredag desuden forhøjet vandstand i den sydlige del af Kattegat, når nordvestensvinden presser store mængder vand ned nordfra.

Langs kysterne i det østlige Jylland, på Nordfyn og i Nordsjælland samt i Isefjorden kan vandstanden nå mere end en meter over dagligt vande.

Helt lokalt kan der falde sne

Natten til fredag vil den kolde luft fortsætte med at blæse ned over Danmark, og byger dannet over Nordsøen kan i nattetimerne få de første snefnug i dette vinterhalvår til at dale.

Med temperaturer lige over frysepunktet vil de fleste fnug smelte, når de rammer jorden, men lokalt kan sneen ganske kortvarigt lægge sig.