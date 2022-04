Fund af mikroplast i lunger for første gang bekymrer eksperter

Derfor er det ifølge ham også ”overvejende sandsynligt”, at vi mennesker render rundt med mikroplast i lungerne. Også selvom det omtalte studie kun har testet 13 personer.

En vigtig pointe er nemlig ifølge professoren, at studiet tager højde for testpersonernes professioner, og at de ingen nævneværdig indvirkning har haft på mængden af mikroplast.

- Vi er nødt til at finde ud af, om mikroplast har betydning for vores lunger og helbred generelt, for det kan potentielt være farligt, siger han og nævner, at andre typer for luftforurening kan føre til luftvejssygdomme som for eksempel KOL og astma.