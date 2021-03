Frit lejde slutter i dag - nu er peberspray et ulovligt våben

Finder politiet peberspray under skærpende omstændigheder, kan bøden være højere - eller straffen fængsel.

Forsvar i hjemmet

Det var den borgerlige regering, der med støtte fra Dansk Folkeparti fik ændret våbenloven, så det i 2019 blev lovligt for personer over 18 år at købe peberspray i danske butikker til beskyttelse i eget hjem. Undersøgelser har imidlertid vist, at det i langt de fleste tilfælde er kriminelle, der har anvendt de små dåser.

Et år inde i ordningen havde Rigspolitiet kendskab til et enkelt tilfælde, hvor peberspray var benyttet til forsvar i forbindelse med et røveriforsøg, mens otte øvrige sager ligeledes kunne betegnes som selvforsvar.