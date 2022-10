Fredag skyller regnen ind over Østjylland

Efter et par ganske solrige efterårsdage er der nu helt andre boller på suppen rent vejrmæssigt.

Således skal et frontsystem i løbet af fredag passere landet med en del skyer og stedvis også regn.

Allerede i de tidlige morgentimer har det givet regn til navnlig Nordjylland, Østjylland og Sjælland. I skrivende stund er det imidlertid med tørvejr i stort set hele landet, men en ny omgang regn ventes i eftermiddag.



Samtidig er nattefrosten lagt på hylden. Takket være de mange skyer ligger temperaturen fra morgenstunden på mellem 8 og 10 graders varme de fleste steder.

Dagen starter mest tør

Den første omgang regn er omkring klokken 07.00 fredag morgen ved at slippe landet.

Herefter venter der en morgen og formiddag, der står på overvejende tørvejr. Det er kun helt lokalt, at der kan komme lidt smådryp.

Hvis man er heldig, er det endda muligt at få sig nogle enkelte solstrejf. Bedst chance for det er over de sydøstlige egne.