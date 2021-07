Fredag bliver en hæderlig sommerdag

Vejret fredag bliver nærmest en tro kopi af de seneste dages vejr.

Dagen er således startet overskyet i store dele af landet fra morgenstunden, mens den senere vil byde på opbrud og megen sol til det meste af landet.

Torsdag blev - med 26,1 grader i Nordjylland - årets 27. sommerdag. Samme temperaturleje kan igen nås fredag - igen i Nordjylland.

Overskyet fra morgenstunden

Det er stort set kun Bornholm og det østligste Sjælland, der i de tidlige morgentimer kan prale af at have morgensol. Resten af landet er indhyllet i et skydække.

I løbet af formiddagen forventes det, at der går huller i skyerne, og at solen efterhånden vinder mere og mere frem.

I takt med at det sker, stiger temperaturen til omkring 20 graders varme.