Fradrag, skattefritagelse og gratis psykologhjælp - nu er finansloven landet

Regeringen har sammen med dens støttepartier nu lagt planen for, hvordan statskassens indhold skal spenderes i 2021.

Langt størstedelen er givet på forhånd i form af faste udgifter til for eksempel sundhedsvæsnet. Men partierne er nu blevet enige om, at milliarderne i den såkaldte forhandlingsreserve skal gå til blandt andet at:

Hæve håndværkerfradraget.



Give skattefritagelse af gavekort til oplevelser.



Rense landets generationsforureninger.



Skrotte besparelser i DR.



Tilbyde gratis psykologhjælp til unge under 25 år med angst og depression.



TV 2 samler i artiklen her et overblik over tiltagene i den samlede aftale, som finansminister Nicolai Wammen (S) kalder en "corona-finanslov":

- Vi står i år i en helt særligt position, når vi skal lave finanslov. Det er i coronaens tegn, at vi skal træffe beslutninger. Det handler om at få Danmark mest trygt igennem krisen, siger finansminister Nicolai Wammen (S).