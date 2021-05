Fortsat gråt og vådt - men solen er på vej

Længere mod øst vil det primært være gråt, indtil midt på eftermiddagen, hvor der også begynder at danne huller mellem bygerne. Så også der kan der godt komme lidt sol, men dagen vil være domineret af bygerne.

Bygerne vil generelt opføre sig meget som torsdag. Det vil sige, at der er tale om spredte byger, som kan slå ned de fleste steder, uden at det på forhånd er muligt at sige præcis hvor og hvornår.

Det er bare helt sikkert, at bygerne vil være over Danmark allerede fra morgenstunden.

Fredag bliver igen en relativt kølig majdag. Temperaturerne kommer til at ligge på samme niveau som torsdag, hvilket vil sige op til 10, maksimalt 11, graders varme.

Den positive drejning i vejret bliver, at blæsten aftager en hel del.

Vinden vil fortsat komme fra vest, men den vil være noget mere behagelig at være ude i.

Varmen er på vej

Hungrer man efter lidt bedre vejr, og måske endda en dag med sol, er der også gode nyheder at hente.

Natten til søndag begynder vinden at komme fra sid, hvilket giver mulighed for temperaturer omkring de 20 grader og rigeligt med sol.

Det bliver fulgt op af en regnfuld nat i Jylland, inden mandagen byder på 18-24 grader.

- Men der bliver relativt meget behov for solcreme begge dage, siger meteorolog Mette Wagner fra DMI til Ritzau.