Forsvunden mor har kontaktet sin familie, men ikke med beskeden, de ønskede

Elisa ringede nemlig pludselig til sønnen Mikkels mobiltelefon. Ikke for at sige, at hun savnede ham og hans søskende eller for at foreslå et møde. Men derimod for at give en skideballe.

- Få fat i Emilie og sig, at hun skal få fjernet de opslag lige med det samme, lød det blandt andet fra en oprevet Elisa i samtalen, som det lykkedes børnene at optage det meste af.

I programmet ’Som sunket i jorden – de nye spor’ afspiller familien noget af samtalen for værten Kristian Beck, der besøger dem i hjemmet i Aarhus.

De opslag, som Elisa henviser til i telefonsamtalen, er et par billeder af hende selv og hendes nye mand, som hendes ældste datter, Emilie, havde lagt op på Facebook sammen med en tekst om, at hun savnede sin mor og ønskede, at hun kom hjem.

Lød meget presset

Facebook-opslagene udgjorde ifølge Elisa en decideret sikkerhedsrisiko for hende og manden, som siden 2018 har levet under jorden. Det skyldes, at han er tidligere kriminel og har gennemgået et exitforløb.

- Jeg har altså politianmeldt det her, fordi det går ud over vores sikkerhed. Jeg har mistet mit arbejde, og min lejlighed er blevet smadret. Det ender ikke godt det her, sagde Elisa med rystende stemme i telefonsamtalen med sin søn, Mikkel.