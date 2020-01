Forsker om regeringens planer: - Det giver ingen mening med togforbindelse over Kattegat

Ifølge Mogens Fosgerau, professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet, giver det ”ikke mening” at have togskinner på broen. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Der er både fordele og ulemper ved at bygge en Kattegatbro.

Den mest omtalte fordel er, at broen vil kunne forkorte rejsetiden mellem København og Aarhus med halvanden time.

Læs også Øboere kæmper imod stor vej tværs gennem natur: - Katastrofalt

Med broen vil man også undgå de meget forurenende færger, som i dag fragter bilister og togpassager fra Odden til Aarhus.

Broen vil formentlig også mindske indenrigsflyvning – og dermed være godt for CO2-regnskabet.

Men der er også ulemper. Og især ét element ved broen er skyld i det: Togdelen.

Med en Kattegatforbindelse over Samsø vil en biltur mellem Aarhus og København tage omkring 2 timer og 20 minutter. Foto: TV 2 Grafik

Dyre togskinner

Ifølge Mogens Fosgerau, professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet, giver det ”ikke mening” at have togskinner på broen.

- Det hænger fint sammen at lave en Kattegatbro til biler, men hvis man også vil bygge togskinner og have passagertog, så bliver det simpelthen for dyrt i forhold til, hvor meget togdelen vil blive brugt.

Mogens Fosgerau siger, at der er en ”meget stærk religion på Christiansborg” om togtrafik, fordi politikere mener, at man ved at investere i togskinner kan investere sig ud af klimaproblemerne. Men det er ikke rigtigt, siger Mogens Fosgerau.

Læs også Regeringen er åben for bro over Kattegat - med tog på

- De passager, der kommer til at bruge togskinnerne på Kattegatbroen, vil være glade. Men deres glæde vil på ingen måde stå mål det, det koster, siger han.

I de regnestykker, der er blevet udarbejdet, fremgår det, at en bro kun for bilister vil koste cirka 58 milliarder kroner. Hvis der også skal tog på, vil det koste yderligere 50 milliarder kroner. Og det er altså for mange penge i forhold til, hvor mange der vil rykke fra vejene og ind i togene, mener Mogens Fosgerau.

Til gengæld kan man ”få voldsomt meget mere klima for pengene andre steder”, for eksempel ved at plante træer eller isolere huse, siger han.

Transportminister Benny Engelbrecht (S).

Benny Engelbrecht vil kigge på klima

Klimaspørgsmålet er også noget, som transportminister Benny Engelbrecht (S) allerede har overvejet.

Den forundersøgelse, der bliver lavet om Kattegatbroen, skal blandt andet belyse de klima- og miljømæssige aspekter ved en bro over Kattegat. Det gælder også, om der overhovedet skal være tog på Kattegatbroen.

- Det er helt naturligt, at vi også ser på forbindelsen med klima- og miljøbriller, siger transportministeren i en pressemeddelelse.

I tidligere interviews har ministeren fastholdt, at forbindelsen skal være med tog. Men kun passagertog, da projektet bliver billigere ved at fravælge godstransport.

02:05 VIDEO: Færgerne skal også i fremtiden være den primære måde at komme til og fra Samsø, mener en ny forening for bro-modstandere på Samsø. Luk video

Samfundsøkonomiske effekter af bro

Mogens Fosgerau understreger, at det samfundsøkonomisk giver fin mening at bygge en Kattegatbro.

De positive effekter kan kort sagt opsummeres til, at det vil blive nemmere at komme fra København til Aarhus. Det kan både være gavnligt i arbejdsmæssige sammenhænge, for produktionen og for folks fritid.

- Det er alt sammen noget som folk og virksomheder har glæde af, siger Mogens Fosgerau.

Læs også Minister: Bilister og togrejsende kan betale Kattegatbro

Også direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, mener, at der er mange fordele ved at bygge en bro over Kattegat.

- Kattegat er en spændende forbindelse, der kan give stor værdi til hele Danmark og forbinde to kraftcentre - nemlig hovedstandregionen og det østjyske bybånd, siger Lars Sandahl Sørensen.

Ved at bygge ny infrastruktur regner direktøren også med, at det vil gøre det nemmere for virksomheder at rekruttere de rigtige medarbejdere med de rigtige kompetencer.