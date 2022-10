Forsker har været model for H&M og Matas – vil bryde tabu om modne kvinder

Dorrit Bøilerehauge, der selv forsker i netop brugen af modne modeller i modebranchen, fortæller, at der tidligere har været et tabu på området, hvilket har ført til, at modne mennesker har været ret usynlige.

Derfor er det stadig et særsyn at se modne kvinder i modebilledet, selvom de er begyndt at dukke op på modeverdenens radar.

- Det handler om en kulturel forandring, fordi modne mennesker er anderledes i dag, end man tror. De er heller ikke kede af, hvordan de ser ud, siger Dorrit Bøilerehauge.