Forsker giver elever ret: - Ude af proportioner

Det er næsten som at skyde gråspurve med kanoner, når man afholder gymnasieeleverne i Aarhus Kommune fra at komme i skole på grund af coronasmitte i byen.

Sådan lyder det fra professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet, Søren Riis Paludan.

- Er der et specifikt smittetryk i en klasse, giver det mening. Det bliver new normal.

- Men når man sender en hel skole hjem eller udsætter gymnasiestart for 1.g klasser, så er det ude af proportioner. Vi har bedre værktøjer. Det kunne være, at man skulle aflægge en negativ test inden start eller have undervisning på forskellige tider af døgnet, siger Søren Riis Paludan til TV 2.

Udtalelsen fra virologen kommer, efter fire gymnasier i Aarhus Kommune mandag har ytret utilfredshed over, at de skal blive hjemme, alt mens værtshuse og restauranter kan holde åbent til klokken 02.00.

Det har de blandt andet gjort med bannere rundt omkring i byen.

Protestbanner i Mejlgade, Aarhus, mandag formiddag. Foto: Mikkel Berg Pedersen / Ritzau Scanpix

2. og 3. g-eleverne har siden startet af august modtaget fjernundervisning, mens 1.g-elevernes skolestart helt blev udskudt.

Rektorer forstår elever

Søren Riis Paludan mener ikke, at der er tale om en kamp mellem gymnasierne på den ene side og restaurationerne på den anden.

Der er plads til dem begge, lyder det fra professoren. Også selvom smitten har været stigende i byen.

Det hed sig, at det var en anbefaling, men vi har aldrig været i tvivl om, at vi blev bedt om at gøre det

Martin Ingemann, rektor Egaa Gymnasium

Men det handler om, at man benytter sig af de redskaber, som vi fået siden marts, hvor smitten var på sit højeste i Danmark:

- Man skal bruge dem meget mere lokalt og præcist. Risikoen bliver aldrig nul, men den bliver meget mindre på den måde, siger Søren Riis Paludan.

Professoren fremhæver blandt andet isolation og test ved lokale smitteudbrud samt forebyggende initiativer. Søren Riis Paludan tør ikke gisne om, hvad der ligger til grund for beslutningen, men understreger, at det ikke taler for eleverne, at de er så mange, hvilket hurtigt kan få smittetrykket til at stige.

Elever fra en række gymnasier i Aarhus Kommune vil mandag demonstrere mod, at de ikke må komme i skole grundet det stigende smittetal i Aarhus.

Hos eleverne lyder anken, at særligt den virtuelle undervisning har sine begrænsninger, ligesom nye elever går glip af et socialt element.

Flere rektorer forstår eleverne, men håber, at ”myndighederne har gjort sig sine overvejelser”.

- Det hed sig, at det var en anbefaling, men vi har aldrig været i tvivl om, at vi blev bedt om at gøre det. Jeg ved noget om skole og unge mennesker, men når det handler om smitte, så er det myndighederne, jeg skal forholde mig til, siger Martin Ingemann, der er rektor på Egaa Gymnasium i Aarhus.

Anbefalingen kom fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i starten af august, efter Aarhus oplevede en stigende smitte.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag ikke ønsket at forklare, hvorfor ungdomsuddannelser i Århus skal vente med den fysiske undervisning.

"Det er ikke en byttehandel"

Hos Horesta, der er brancheorganisation for hotel- og restaurationsbranchen, forstår man eleverne, men mener heller ikke, at de to ting kan sammenlignes én til én.

- Jeg har stor forståelse for, at det er frustrerende som elev ikke at kunne komme i skole. Og det er egentlig dejligt at høre, men jeg ser det ikke som en byttehandel. Vi holder åbent under professionelle rammer med afstand, sprit og specifikke regler, siger Kristian Nørgaard, der er chefkonsulent i Horesta, til TV 2.

Også ved åen i Aarhus hænger et banner.

Ifølge Kristian Nørgaard er det dels økonomisk vigtigt for branchen at holde åbent, og så har der været ”meget få” sager, hvor det er gået galt.

Og så har flere restauratører været frustrerede over, at festerne er fortsat uden for deres matrikel, når de har lukket, lyder det.

Derfor er Kristian Nørgaard og Horesta glade for, at regeringen og folketingets partier ”har givet dem den tillid” at kunne holde åbent længere, så de hyggelige stunder kan foregå under kontrollerede rammer.

Indtil videre får eleverne i Aarhus først lov til at komme tilbage til undervisningen 24. august.

Bag mandagens ophængning af bannere i Aarhus står elever fra Viby Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Aarhus Statsgymnasium og Egaa Gymnasium.