Formand efter rapport om ledelsessvigt på plejehjem: - Det er svigt på alle niveauer

Onsdag blev Sundheds- og Omsorgsudvalget i Aarhus Kommune præsenteret for en uvildig rapport, der konkluder, at der i flere år har været massive problemer på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Der har manglet kontinuitet og balance i ledelsen, og der har manglet kompetencer blandt medarbejderne, lyder det blandt andet i rapporten, der belyser perioden fra 2017-2020.

Og man skal kigge mod rådmand Jette Skive (DF) og den øverste ledelse i Aarhus Kommune for at placere et ansvar, lyder det fra udvalget.

- Det er svigt på alle niveauer. Vi (udvalget, red.) kunne jo godt have spurgt endnu mere ind til, hvorfor sygefraværet har været så stort. Så på den måde er det et strikketøj med mange masker. Men dem, der sidder med det færdige strikketøj, det er jo ledelsen, siger Lone Hindø (S), der er formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Aarhus Kommune

Hun vil ikke frasige sig et ansvar, men siger, at problemerne skal løses ved, at der kommer en ledelse, ”der interesserer sig for rugbrødsdrift”.

Ifølge formanden var hun og flere medlemmer ”rystet”, da de læste rapporten, og det gik op for dem, at der har været advarsler siden 2016.

Problematisk opbygning

Der er med andre ord brug for, at rådmanden og ledelsen kigger på situationen i et helikopterperspektiv, lyder det. Udvalget har nu indkaldt til et ekstra udvalgsmøde, hvor de har bedt ledelsen om at redegøre for, hvordan advarslerne kunne slippe igennem.

Jeg ville være så ked af det, hvis det var min egen far. Lone Hindø (S), formand for Sundheds- og Ældreudvalget i Aarhus Kommune

Ifølge Lone Hindø er alle partier i Sundheds- og Omsorgsudvalget enige om, at der skal tages fat og rettes op. Men da Aarhus Kommune har magistratstyre, hvor borgmesteren og de fem rådmænd ”leder” byen, er det begrænset, hvor meget Sundheds- og Omsorgsudvalget og herunder byrådet kan gøre, lyder det fra Lone Hindø.

Tror du, at man som pårørende kan bruge det svar, at det er på grund af måden, som det politiske system er bygget op?

- Det er både den politiske og administrative opbygning. Og jeg vil være så ked af det, hvis det var min egen far. Men jeg tror også, at jeg vil være tilfreds på et niveau med, at der nu bliver ryddet op, siger Lone Hindø.

De kritisable forhold på kommunens plejehjem kom frem, da TV 2 viste dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden' i juli efter flere måneders forsinkelse på grund af et fogedforbud.

Ved hjælp af skjult kamera afdækkede TV 2 kritisable forhold på to danske plejehjem. Heriblandt Kongsgården. Særligt optagelsen af den 90-årige Else Marie Larsen, der i syv minutter klagende hænger i en lift over sin seng, mens hun bliver beordret til at lave afføring, har siden indprentet sig på nethinden hos mange danskere.

Vil arbejde for ændringer

Lone Hindø takker TV 2 for at lave dokumentaren. Og ifølge hende deler flere medarbejdere i kommunen den opfattelse.

Hun forstår dog ikke, at en familie skulle gå så meget igennem, før sagen blev taget alvorligt. Men hun lover, at der nu bliver presset på.

- Vi politikere kommer til at bruge rigtigt meget tid på at komme helt i bund, og så vil vi tage erfaringerne over i det administrative system og fortælle dem, at de har svigtet, og at de skal komme med en forklaring. Men også at de skal være med at rette det op, siger Lone Hindø.

Rådmand Jette Skive (DF) og borgmester Jacob Bundsgaard (S) har ikke ønsket at stille op torsdag.

Men efter dokumentaren blev sendt i tv, forklarede Jette Skive, at kritikken af plejehjemsområdet ville få organisationsmæssige konsekvenser i forvaltningen.

- Nu vender vi skuden og laver en ny direktion, sagde Jette Skive til TV 2.

Ændringer i ledelsen

Og i august stillede hun et forslag, der skal sikre kortere afstand mellem ledelse og drift samt sikring af professionelle medarbejdere i ældreplejen.

- Det daglige og driften skal fylde meget mere på det øverste ledelsesniveau. Ved at dele forvaltningen op i tre laver man en specialisering af opgaverne, og derved får vi endnu mere fokus på at få en mere nærværende og fokuseret ledelse på højt niveau, sagde direktør i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Hosea Dutschke, til TV 2.

Ændringerne betyder overordnet set færre chefer i sundheds- og omsorgsforvaltningen, men samtidig lægger rådmanden op til at oprette tre nye chefstillinger i kommunens topledelse.

Allerede i foråret, da det blev offentligt kendt, at TV 2 havde foretaget skjulte optagelser, fik sagen konsekvenser i kommunen.

13 ansatte på Kongsgården blev kaldt til tjenstlig samtale, og flere af dem blev efterfølgende fyret, flyttet eller sendt til opkvalificering.

Senere stod pårørende og borgere fra andre aarhusianske plejehjem også frem med kritik af ældreplejen i kommunen.