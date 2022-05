Forbudte våben forsvandt fra et museum i Silkeborg - og så døde et vildsvin

I de næsten tre måneder, der gik fra afleveringen af posen til tyveriet i februar, foretog museet sig intet for at få lovliggjort våbnene.

- Vi arbejder på frivillig basis, og den ene dag har taget den anden. Det er selvfølgelig forkert og en klar fejl, at vi har haft de her våben liggende uden at få dem godkendt eller fået dem afleveret til politiet, siger Martin Holm.

Dræbte vildsvin med museumsvåben

Og en dag i februar var det så pludselig for sent.

Våbnene var væk, og ifølge politiets teori kom de i brug kort tid efter.

Det var ifølge ordensmagten to mænd på 20 og 21 år samt to 16-årige piger, der brød ind i museet, og efterfølgende mener politiet, at de kørte til et skovområde ved Hammel i det østlige Jylland.

Her prøveskød de unge, ifølge politiet, våbnene i skoven, og det var her et vildsvin i en indhegning blev dræbt med skud i krop og bagben.

De fire unge blev anholdt kort efter episoden og har siddet varetægtsfængslet lige siden.

De to mænd er sigtet for 16 forskellige forhold, heriblandt organiseret indbrudstyveri, brandstiftelse og ulovlig våbenbesiddelse.

De to teenagepiger er sigtet for to forhold, nemlig indbrud på museet og ulovlig våbenbesiddelse.

Ifølge anklager i sagen Christian Skov Poulsen vil de to mænd blive mødt med krav om straf på mellem fire og fem års fængsel.

- Det, der giver sagen en mere alvorlig karakter end en indbrudssag, er, at gruppen besidder skydevåben under de her omstændigheder og tager ud og afskyder våbnene på et offentligt tilgængeligt sted, siger Christian Skov Poulsen.

Museum har indskærpet regler

Hos Silkeborg Bunkermuseum er næstformand Martin Holm rystet over episoden, hvor tyvene brød gennem adskillige døre samt et pengeskab for at komme frem til det våbenskab, hvor museet opbevarede de ulovlige våben.

- Jeg er forfærdet over, at de så skyder et vildsvin, og hele episoden får mig til at overveje, om vi overhovedet skal have funktionsdygtige våben liggende. Vi skal i hvert fald ikke længere have ammunition og sprængstof. Det har vi indskærpet overfor vores flere end 23 frivillige guider og kustoder, siger Martin Holm.