Forældre står i kø med frustrationer over pressede daginstitutioner

Flere skriver, at de cirka en gang om måneden bliver opfordret til enten at holde deres barn hjemme eller hente tidligt. Andre fortæller, at de har afleveret deres børn til grædende pædagoger.

- I starten var jeg ret chokeret over beskederne. Vi betaler jo i dyre domme for pasningen, og så kan man alligevel ikke helt regne med den, siger han.

Opfordringen er den tredje af sin slags siden december, og Lars Jarl Christensen har svært ved at forstå, hvordan det er blevet nødvendigt at bede om forældrenes hjælp.

Ud af 610 adspurgte arbejdsrepræsentanter har 380 svaret, at sygemeldinger udfordrede dem ekstraordinært i januar.

Over halvdelen af de sygdomsramte institutioner har haft udfordringer med at finde vikarer til at dække ind, mens hver tiende har måtte bede forældrene om at holde børnene hjemme eller hente tidligt.

Får mine børn nok opmærksomhed?

Livstræet i Horsens rummer både tre vuggestueafdelinger og tre børnehaveafdelinger, og Lars Jarl Christensen understreger, at personalet på stedet ifølge ham gør alt, de kan, for at få enderne til at mødes.

Også selvom institutionen eksempelvis 5. december skrev på Aula, at Livstræet i yderste konsekvens måtte lukke tidligere, hvis ikke kabalen mellem børn og personale ville løse sig i løbet af dagen.

- Jeg har virkelig meget respekt for dem, og jeg kan se, hvordan de knokler. Det er nok også, fordi de løber så stærkt, at der ofte er sygemeldinger, siger Lars Jarl Christensen.

Hans historie er derfor ikke en kritik af institutionen, men en kritik af samfundets generelle mangel på pædagoger, medhjælpere og vikarer, der ifølge ham får forældre til at tvivle på kvaliteten af børnepasningen.

- De dage med stor mangel på personale ved jeg jo ikke, om mine børn får den opmærksomhed, de har brug for. Jeg kan blive nervøs for, om der sættes tid nok af til dem, siger han og fortæller, at sønnen på 3 år netop onsdag, hvor institutionens seneste opfordring blev sendt, havde første dag i børnehave.

- Han er en dreng, som har brug for lidt ekstra opmærksomhed, og det ved pædagogerne godt. Så de skal nok passe på ham, det ved jeg. Men det er jo en helt ny verden for ham, så jeg bliver da nervøs for, om niveauet af pasningen er højt nok, hvis personalemanglen fortsætter, siger han.

Forslag om lukning af institutioner

Nervøsiteten er han ikke alene om. I hvert fald kom Forældrenes Landsorganisation (FOLA) onsdag med en kras udmelding. Ifølge organisationen skal dagsinstitutioner med for få voksne eller for få uddannede pædagoger simpelthen lukke.

- Man bør gøre brug af nødpasningsdelen af dagtilbudsloven. Hvis ikke man kan holde dagtilbuddene åbne, må det være på tide at indføre nødpasning, sagde formand for FOLA Signe Nielsen til TV 2.

Men hvad må institutionerne egentlig bede forældrene om?

For at finde svaret, kræver det et kig i dagtilbudsloven. Den stiller blandt andet krav til, at dagtilbuddene fremmer børns trivsel, udvikling og læring – og giver familier fleksibilitet, så de ”så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker”.

Og spørger man Stine Jørgensen, der er professor ved Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked på Københavns Universitet, er institutionernes opfordring til forældrene inden for lovens rammer.

I hvert fald hvis det blot sker enkelte gange, mener hun, fordi der i så fald ikke er tale om en egentlig afvisning af barnet.

Samtidig understreger hun dog, at lovgivningens krav til børnepasningen i dagtilbuddene faktisk er ”ret høje”. Hvis opfordringerne fortsætter over en lang periode, kan balancen derfor tippe, lyder det:

- Så kan det diskuteres, om dagtilbuddene lever op til lovens krav, fordi vi så kan bevæge os ud i en reel afvisning fra institutionerne. Jo længere, opfordringerne fortsætter, desto sværere bliver det for forældrene at holde børnene hjemme. Men forældre vil jo ikke sende deres børn i institution med for få voksne, siger hun.

Er også "nødt til at passe sit arbejde"

I Horsens prøver Lars Jarl Christensen og hans kone at hente deres børn tidligt, når de kan.

Men de har også været nødsaget til at ignorere opfordringer og hente dem som normalt.

- Hvis jeg eksempelvis er i København, og min kone har mange møder, kan vi jo ikke gøre noget. For vi er også nødt til at passe vores arbejde. Men når fleksibiliteten byder sig, vil vi gerne hjælpe til for institutionen og børnenes skyld, siger han.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra Livstræet, men de er ikke vendt tilbage på henvendelsen. Det er til gengæld Horsens Kommune, som har det overordnede ansvar for, at kommunens institutioner fungerer optimalt og lever op til dagtilbudsloven.

Dagtilbudschef Anne Bust skriver i en skriftlig kommentar, at kommunens daginstitutioner i "meget sjældne situationer" er hårdt presset af sygdom, og at kommunen derfor har aftalt med institutionernes ledelse og forældrebestyrelser, at de i "ekstraordinære" tilfælde kan informere forældrene om sygdom blandt personalet.

- Forældrene har derfor modtaget en besked om, at det kan være en meget stor hjælp for at få enderne til at nå sammen, hvis forældrene har mulighed for at give deres børn en lidt kortere dag i institutionen, lyder det fra dagtilbudschefen.

Hun skriver også, at kommunen har stor forståelse for, hvis forældrene ikke har mulighed for at hjælpe. Til gengæld svarer hun ikke på, om hun mener, at Horsens Kommune i tilstrækkelig grad lever op til dagtilbudsloven.