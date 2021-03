Forårsvarme på vej mod Danmark - temperaturen kan nå 17 grader

På en søndag, der mange steder i Danmark på det nærmeste regner væk, kan det være svært at forestille sig, at varm luft har kurs direkte mod Danmark.

Det får vi ikke desto mindre at mærke tirsdag og onsdag, hvor varm luft for årstiden strømmer op over Nordeuropa - herunder Danmark - og giver os temperaturer, der kan nå 17 graders varme.

Varmen nærmer sig allerede Danmark mandag, men som følge af skyer, der generer først på dagen, når vi ikke for alvor at få glæde af forårsvarmen allerede mandag.