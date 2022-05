Foråret letter i weekenden – vi kan nærme os 20 grader

Det er ret usædvanligt, at vi her i starten af maj endnu ikke har nået 20 grader eller mere.

Vi skal faktisk 23 år tilbage for at finde et år, hvor vi så sent har nået 20 grader.

Ny uge kan byde på 20 grader

Vi når sandsynligvis ikke 20 grader søndag, men chancerne er endnu bedre mandag og tirsdag.

Mandag ser varm ud i en stor del af landet, men især i Jylland kan termometeret nå over 20 grader lokalt.