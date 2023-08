For hver femte er skolestart en økonomisk byrde

19 procent – svarende til knap hver femte forælder – oplever i nogen grad, høj grad eller meget høj grad, at skolestarten i august kommer til at være en belastning for privatøkonomien.

For nogle børn er skolestart allerede i gang, mens den for andre er lige om hjørnet. Det er en milepæl for børn, men for forældre kan bøger, penalhuse, tasker og lignende være en tung udgiftspost.

I undersøgelsen fra YouGov svarer 34 procent af forældrene, at de er delvist eller helt enige i, at socialt pres skaber urealistiske forventninger til at have "de rigtige" ting.

- Det er generelt dyrest, når børnene starter i børnehaveklassen, for der skal man have alt. Men der kan også være et socialt pres for, at børnenes ting skal matche klassekammeraternes, siger Anne Juel Jørgensen.

Men i undersøgelsen foretaget blandt 601 danskere i alderen til 18 til 40 år svarer 29 procent – knap en tredjedel – at udgifterne til skolestart generelt er for høje.

- Jeg har selv børn i folkeskolen, og jeg bliver også selv overrasket over, hvor dyrt det er. At hver femte oplever, at det er en belastning, det er mange, siger hun.

29 procent svarer, at de er bange for, at deres barn eller børn bliver skuffede over de ting, som de får, og 19 procent er bekymret for, at deres barn eller børn ikke får det samme som de andre børn.

- Det handler om, at man sammenligner sig med andre. I skolen kan markører som skoletaske og penalhus være vigtige, siger Anne Juel Jørgensen.

Tal om penge

En god huskeregel er at orientere sig i brugte varer eller tilbud, hvis man frygter for skår i økonomien.

En anden kunne være Dansk Folkehjælp, der hvert år yder skolestartshjælp på 2500 kroner, til netop ting som skoletasker, penalhuse og madkasser.

Men vil man bekymringerne og tvivlen til livs, er det også en god idé at tale med sit barn om penge, mener Anne Juel Jørgensen.

For det er en snak, der for hende at se ofte udebliver i børnefamilierne.

- Hvis man aldrig har talt med børn om, at ting koster penge, kan skolestart være en god anledning. Men det er dødsvært, for vi vil gerne give vores børn det bedste, siger hun.

I YouGovs undersøgelse er det værd at bemærke, at selvom nogle anser udgifterne som særligt tunge, svarer de fleste, at det ikke er en bekymring.



Men selv i "den brede middelklasse" kan det ifølge Anne Juel Jørgensen være gavnligt at tale om og tænke over, hvad man køber.

En analyse fra Danske Bank såvel som internationale undersøgelser viser, at det gavner børns forståelse for økonomi at blive inddraget. Det kan være gennem deres uddannelser eller af forældrene.

- Den snak glemmer vi tit som børnefamilier. Hvis budgettet er presset, så er det vigtigt at tale om, siger Anne Juel Jørgensen:

- Vi kan se af vores analyser – herunder studier og besøg hos danske børnefamilier – at pengesnakken er forsvundet. Det kan i mange familier hænge sammen med, at penge er blevet digitale og dermed usynlige.

Her kan lommepenge være et konkret redskab til at give børn forståelsen for pengenes værdi. Og selvom en eventuel ekstra udgift i form af lommepenge for nogle kan virke uoverskuelig, er beløbet faktisk ikke så væsentligt.

Uanset beløbet bliver børn ifølge Anne Juel Jørgensen trænet i værdien af penge, og det er vigtigt for både børn og voksne at blive mindet om.

- Vi bliver ikke mindet om penge på samme måde som førhen, så vi glemmer nok også at fortælle vores børn, at ting koster penge, siger hun.