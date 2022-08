For første gang i to år: Landsdækkende hedebølge over Danmark

En hedebølge er defineret ved, at gennemsnittet af de højeste temperaturer tre dage i træk overstiger 28 grader. For at en hedebølge er landsdækkende, skal det varme kriterie være opfyldt for mere end halvdelen af landet.



Og det skete altså søndag eftermiddag klokken 14, hvor 58 procent af målestationerne kunne berette om hedebølge.

Det er første gang i to år, at vi har landsdækkende hedebølge i Danmark.

Her har det været varmest

Kriteriet for hedebølge er især opfyldt centralt i landet.

Det gælder blandt andet ned gennem det centrale Jylland, på Midtfyn, Lolland samt Vestsjælland og Nordsjælland.

Her har man altså svedt ekstra meget, hvor temperaturen i gennemsnit har toppet med over 28 grader hen over fredag, lørdag og søndag.