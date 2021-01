For 20 år siden fulgte hele Danmark hendes vægttab, men i dag aner hun ikke, hvad hun vejer

Hverken hun eller hendes daværende kæreste prioriterede at røre sig, og Line blev langsomt mere og mere ked af det, indtil hun en dag ramte et sort hul.



Hun mistede sit job og stod for første gang uden indkomst. Helt ung og i egen lejlighed. Hvor skulle pengene komme fra?

- I virkeligheden var jeg nok stresset. Det tror jeg bare ikke, man kaldte det dengang, siger hun.

Med hjælp fra sin læge og sine forældre fandt hun ud af, at hun trængte til at finde sig selv og få det bedre med sig selv. Og det var her, hun og forældrene stødte på Ubberup Højskole. En nystartet skole, der hjalp kursisterne med at tabe sig over et 16 ugers ophold.

Det var en lidt hård start for 21-årige Line Stausgaard Hansen, der var en af skolens yngste kursister. Hun havde hjemve og savnede både sine forældre og sin kæreste.

Men det blev lige præcis adskillelsen fra familien og den normale hverdag, der endte med at gøre noget godt for hende.

- Et sted, hvor jeg hørte til

På Ubberup Højskole havde man fokus på vægt, kost og motion.

Sidstnævnte var ikke noget, hverken Line eller mange af de andre kursister plejede at være særligt begejstrede for.

Her var alle vant til at være det sidste valg, når der skulle laves hold til idræt, og ingen brød sig rigtig om at bevæge sig. Men pludselig blev det sjovt, fordi de var i samme båd.

- Her var nogen, jeg kunne spejle mig i. Det var første gang, jeg var et sted, hvor jeg følte, at jeg hørte til, siger Line Stausgaard Hansen.