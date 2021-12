Folketinget udvider kompensation: Virksomheder kan kompenseres, hvis de vil lukke frivilligt

Ligesom sidste år er partierne blevet enige om at etablere en såkaldt 'decemberpulje', hvor virksomheder kan søge om kompensation på op til 150.000 kroner for sæsonbetonede omkostninger som eksempelvis julepynt og op til 250.000 kroner for sæsonbetonede letfordærvelige varer.

Udover regeringen er partierne bag aftalen Venstre, Dansk Folkeparti, SF, de radikale, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet og Kristendemokraterne.

Oppositionspartier er glade

Erhvervsordfører for Venstre Torsten Schack Pedersen udtaler i pressemeddelelsen fra Erhvervsministeret, at Venstre ser det som positivt, at virksomheder kan kompenseres, hvis de frivilligt lukker ned.

- Venstre er tilfredse med, at der med to nye ordninger gives virksomhederne mulighed for kompensation for de tab, som de nye restriktioner påfører dem, lyder det fra Torsten Schack Pedersen.