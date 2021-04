Folketinget indgår aftale om lempede rejserestriktioner

Det bekræfter Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen, der er tilfreds med aftalen.

- Vi åbner markant i forhold til både at rejse på ferie men også at få turister ind i landet. Og vi åbner for, at man kan rejse hurtigere og lettere på ferie, hvis man er vaccineret, siger han.

Udenrigsminister: Vigtigt skridt

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kalder aftalen et "vigtigt skridt".

- Nu er det slut med det helt røde verdenskort. De ugentlige rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet vender tilbage. Det er et vigtigt skridt mod gradvist og sikkert at kunne åbne for ferie- og fornøjelsesrejser igen, siger Jeppe Kofod.

Samtlige partier i Folketinget - bortset fra Nye Borgerlige og Alternativet - står bag aftalen.